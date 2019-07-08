7 больших плюсов и 5 относительных минусов Cadillac Escalade

Он остается настоящим американским автомобилем — уникальным выбором для тех, кто любит и может себе позволить тяжелый внедорожник.

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Среди тяжелых кроссоверов Escalade занимает особое место благодаря своему происхождению. Он не хуже и не лучше конкурентов. Он другой: со своими особенностями, уникальными плюсами и, увы, с некоторыми минусами, с которыми кто-то может ужиться без проблем, а кто-то — нет.

Чтобы было легче понять, стоит ли рассматривать этот автомобиль в качестве своей следующей машины, перечислим самые сильные и самые слабые стороны CadillacEscalade четвертого поколения, который, к счастью, все еще остается настоящим американским автомобилем.

Все проблемы — в топку!

Главным плюсом внедорожника является его 6,2-литровый мотор. Во-первых, он атмосферный, во-вторых, — 8-цилиндровый и V—образный, благодаря чему обладает огромным крутящим моментом, способным, кажется, сорвать двигатель с креплений во время резких ускорений. В-третьих, он прекрасно звучит, а в-четвертых, звучит он только во время разгонов — в остальное время его не слышно. Технические показатели: 426 л.с. и 621 Нм с разгонной динамикой 6,5 секунды до 100 км/ч. А еще он очень быстро прогревается.

Говоря о расходе, следует упомянуть очень разные отзывы владельцев — кто-то укладывается в заявленные 17 литров на 100 км, а у кого-то расход достигает 25, а то и 30 литров. Двигатель способен отключать половину своих цилиндров, поэтому расход во многом зависит от манеры вождения.

Трап подан

Немаловажным плюсом, учитывая огромные габариты автомобиля и его почти 1,9-метровую высоту, стало удобство посадки в салон. При открывании любой двери из-под днища автомобиля выезжает очень широкая ступень, на которую можно встать не носочком, как на некоторых других автомобилях, а всей ступней. Будучи убранной, ступень плотно прижимается к днищу и практически не пачкается. Чистыми остаются и пороги Escalade.

Как к себе домой

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Салон Escalade, как и положено по классу, очень просторный, но чтобы записать его в плюсы, одного избытка пространства мало. Он имеет не только отлично подогнанную обшивку, удобные кресла, цифровую панель приборов с проекцией на лобовое стекло, но и продуманную эргономику. В нем спрятано множество розеток и USB—разъемов — это, наверное, единственный автомобиль, который, словно дом или квартира, рассчитан на то, что все семь его пассажиров, едва устроившись на местах, сразу начинали одновременно заряжать свои гаджеты.

Третий и второй ряды сидений складываются с кнопок, спинки сидений второго ряда регулируются по наклону, а дверь багажника открывается взмахом ноги. Но главное в столь просторном салоне то, что по нему удобно перемещаться, что-то доставать или складывать.

…и вибрация пятой точки

Технологичность Cadillac Escalade вызывает восторг у всех. Он впечатляет и сенсорными кнопками, и уже упомянутой проекцией важной для водителя информации на лобовое стекло. Отдельным пунктом следует выделить системы безопасности, которые, когда ситуация, по их мнению, становится угрожающей, дрожат в прямом смысле слова — сиденье водителя начинает вибрировать, привлекая внимание зазевавшегося драйвера. Также многие владельцы отмечают отличное звучание аудиосистемы и мощный климат, легко справляющийся с огромным салоном.

Светлой ночи!

Плохое освещение способно испортить впечатление и от автомобиля, и от поездки. Но к Escalade это не относится. Светодиодные фары автомобиля освещают дорогу и обочину равномерным ярким веером, а сам цвет свечения не утомляет глаза. Дальний свет простирается очень далеко. изгибы ночных дорог не становятся неожиданностью для водителя. Кроме того, автомобиль оснащается системой переключения ближнего света фар на дальний, которая работает вполне внятно и может, при необходимости, отключаться.

Остановить слона

Какой толк может быть от разгонной динамики при недостатке тормозной, тем более у автомобиля массой более 2,6 тонны? Нередко недостаточно цепкие тормоза становятся минусом автомобиля, но Escalade с ними повезло. Они, судя по отзывам, несколько уступают тормозам BMW, но превосходят тойотовские и туареговские. Владельцы отмечают их внятность и легкость.

Вслед за рулем

Несмотря на рамную конструкцию, большую массу и инерцию, Escalade отличается хорошей управляемостью. Вопреки ожиданиям, внедорожник отлично проходит повороты и слушается руля, моментально меняя траекторию. Крены, конечно, присутствуют, но, как отмечает большинство владельцев, только на слишком больших для маневрах скоростях, когда пассажирам приходится держаться за поручни или подлокотники.

Пришло время описать минусы автомобиля — некоторые из них неотделимы от плюсов.

Лошадь д’Артаньяна

Плюсы управляемости появились у тяжелого внедорожника не просто так. Чтобы на автомобиле было не страшно ездить, инженеры сделали его подвеску излишне жесткой. Владельцы описывают ее как «тряскую», что сказывается на комфорте при езде по российским дорогам.

Гадство-ретроградство

Нарекания вызывает и 6-ступенчатый автомат, работающий с некоторыми задержками. Но больше всего владельцам не нравится его классический американский рычаг переключения, по старинке торчащий из рулевой колонки и издающий звуки типа «хрясь» при смене положений. Имеющимся режимом переключения передач вручную никто даже не думает пользоваться.

Немного не подумали

Камеры кругового обзора прекрасно работают днем, передавая на монитор отличную картинку, но ночью от них гораздо меньше толка. А точнее, его почти нет. Поговаривают, что в США компания проводила замену видеокамер, настолько они оказались бесполезными в темное время суток.

Не понимают владельцы Escalade и отсутствия омывателя фар на столь дорогом автомобиле, у которого есть даже омыватель объектива камеры заднего вида. Проблема оказалась настолько острой, что многие мастерские сегодня предлагают услуги по установке на Escalade нештатного омывателя. Подобные обескураживающие недоработки типичны для американского автопрома. Например, почивший Hummer H2 ни в одной из своих комплектаций не имел парктроников. Ни задних, ни передних.

Не нравится многим владельцам Escalade и звук закрывающихся дверей автомобиля. Чтобы сделать его приятнее, они устанавливают специальные доводчики. То, что люди готовы тратить на это дополнительные деньги и время, говорит о многом: и о степени неприятности звука, и о большой любви владельцев к своим Кадиллакам.

Подробный тест-драйв Cadillac Escalade вы найдете здесь.

Этим летом в России начались продажи особенного Escalade ограниченной серии Sport Edition.

Фото: Cadillac