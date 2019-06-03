Cadillac начал продажи особенного кроссовера

Cadillac Escalade Sport Edition можно приобрести во всех дилерских центрах марки, но их количество ограничено. Автомобиль отличается от обычного Escalade особым оформлением экстерьера.
Версия Sport Edition имеет более брутальный дизайн. Как видно на фотографиях, модель получила черную решетку радиатора, а также черные боковые молдинги на дверях и накладки на двери багажника. Черную окантовку имеют нижние блоки фар и боковые окна. Серия Sport Edition также оснащается черными 22-дюймовыми колесными дисками особого дизайна.
Cadillac Escalade Sport Edition в комплектациях Luxury, Premium и Platinum представлен лишь в трех цветах: стальной металлик, черный и красный металлик. К заказу доступны кроссоверы как со стандартным, так и с удлиненным кузовами.
«Cadillac Escalade является не только культовым автомобилем по своему дизайну, уровню комфорта и мощности, но и олицетворяет характер каждого владельца. Следуя своему главному принципу — индивидуальному подходу к каждому клиенту, Cadillac предлагает новый уровень персонализации автомобиля», — объясняет появление лимитированной версии Cadillac Escalade Sport Edition генеральный директор General Motors Россия Эктор Вилларреал.
Цены на Cadillac Escalade Sport Edition начинаются от 5 800 000 рублей за автомобиль в комплектации Luxury в черном цвете. Точное количество особенных кроссоверов не называется.
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Фото: Cadillac
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