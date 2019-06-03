Cadillac начал продажи особенного кроссовера

Renault Duster — тест-драйв новой версии Модификацию Adventure отличают индивидуальный дизайн и точечные улучшения в салоне. «За рулем» выяснил, что изменила модернизация и есть ли разница между машиной лимитированной серии и обычным Дастером. Pajero Sport или новый L200? Выбираем авто под задачи Совсем недавно в салонах дилеров марки Mitsubishi появился обновленный пикап L200. Японцы выставили его напоказ на беговом фестивале Rosa Run в сочинском Роза Хуторе. И даже предложили прокатиться. Возьмем-ка Pajero Sport и устроим «проходимцам» очную ставку! Hyundai Santa Fe с пробегом: все его болячки Большая, незатейливая и неприхотливая машина пользовалась высоким спросом у россиян. Какие комплектации кроссовера доставят меньше проблем новому владельцу Санты, выяснил эксперт «За рулем».