Cadillac XT4: тест-драйв без двух цилиндров

С новым кроссовером XT4 Cadillac пошел в народ. Это самая доступная модель марки. И это первый Cadillac с двухлитровым бензиновым двигателем нового поколения. Он почти целиком сделан из алюминия, имеет двухпоточную турбину, непосредственный впрыск, систему изменения высоты подъема клапанов и систему «старт-стоп». А два центральных цилиндра отключаются при слабых нагрузках.

Cadillac на подъеме: прошлый год стал вторым в истории по объему продаж — реализовано 356 459 автомобилей этой марки (в рекордном 1978‑м разошлось 360 826 машин). И уже сейчас понятно, что в 2018 году продадут еще больше.

Cadillac XT4 Длина / ширина / высота / база 4599 / 1881 / 1627 / 2779 мм

Объем багажника 637–1385 л

Снаряженная масса 1660 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 177 кВт/237 л.с. при 5000 об/мин; 350 Н·м при 1500–4000 об/мин

Время разгона 0–100 миль/ч (0–160,1 км/ч) 7,2 с

Топливо / запас топлива АИ-95 / 61,7 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,7 / 8,1 / 9,8 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; А9

Очередь на паром с острова Бейнбридж в направлении Сиэтла всё прирастала. Вот к гигантскому GMC Sierra подкатил пикап Cadillac Escalade. Следом за ним встал еще один «кэдди» — огромный седан XTS. На соседней линии я заметил еще пару Кадиллаков: винтажный Fleetwood и редкий кабриолет Allante. Яркие машины! В России такие большая редкость. Однако владельцы этих «арт-объектов», да и не только они, буквально пожирали глазами мой XT4 — самый компактный в истории полноприводный Cadillac.

Редукция

Еще недавно словосочетание «доступный компактный Cadillac» было оксюмороном. Все Кадиллаки были огромными, как Великие озёра, и дорогими, как виллы в Калифорнии. А среди покупателей преобладали люди предпенсионного и пенсионного возраста (мы сейчас говорим об американцах). Cadillac долгое время занимал инертную позицию, но вдруг одумался и решил выйти из летаргического сна: начиная с этого года Cadillac будет показывать по новинке каждые шесть месяцев. И первая из них — кроссовер ХТ4.

С его помощью американцы надеются захомутать 30‑летних. Для большинства это будет первый в жизни Cadillac. Понравится — станут постоянными лояльными покупателями. Во многом поэтому над дизайном машины работала исключительно молодежь.

Фейс выполнен в духе более крупного ХТ5, но в остальном облик революционный для кадиллаковских SUV! Впервые нет дополнительных окошек за задними боковыми дверями. И фонари на корме выполнены в новом стиле — вертикальные, с маленьким горизонтальным хвостиком. Как говорит целевая аудитория, получился «задиристый лук».

Современный стиль, богатое оснащение, неплохая отделка. По эргономике и продвинутости XT4 опережает более крупный и дорогой XT5. Кнопки самые обыкновенные, не виртуальные. И мне это нравится! Управление мультимедиасистемой возложено на шайбу-контроллер; управляться с ней проще и удобнее, чем c тачпадом.

Спидометр и тахометр разведены слишком широко, пальцы на руле загораживают­ края шкал.

Выведенное на зеркало изображение с задней камеры вполне реалистично.



Не Морозов

— Меня зовут Павлик, Тодд Павлик. Я главный инженер ХТ4. Ты ведь из России, верно? У вас продается больше Кадиллаков, чем во всех европейских странах, вместе взятых! Не против, если я составлю тебе компанию в тест-драйве? Знаю на маршруте одну точку — там продают лучший на всем Тихоокеанском побережье пирог с кленовым сиропом.

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Обычно приходится выискивать спикеров, а тут он сам нарисовался. Я еще не сел за руль, а Тодд уже начал информационную атаку:

— Обрати внимание на высокие двери. Они полностью прикрывают пороги, а значит, когда машина грязная, при посадке не будешь пачкаться. Плюс тройной контур изоляции.

Интерьер мне понравился больше рубленых граней кузова. Лаконичная приборка, ажурный руль, приятный в хвате селектор автомата с кнопкой Р на макушке. Само собой, есть обязательные для современного автомобиля проекционный дисплей, точка доступа Wi-Fi и индукционная зарядка для смартфонов. Но главное — новый для Кадиллаков принцип управления информационно-развлекательной системой при помощи шайбы, на манер немецких аналогов. Просто, понятно и логично. Можно менять настройки и через сенсорный экран, но вскоре я прекратил изыскания — не хотелось оставлять на глянце отпечатки пальцев.

Глядя, как я настраиваю зеркалá, Павлик намекнул, что неплохо бы перевести салонное зеркало в режим отображения потокового видео с камеры заднего вида.

— Да знаю я про эту функцию! Мне она не нравится, раздражает рассогласованность изображения с реальным отражением в боковых зеркалах.

Судя по заговорщицкому блеску в глазах, Тодд как будто ждал этого ответа.

— А ты попробуй! К стандартному режиму ты больше не вернешься. Теперь можно отдалить изображение с камеры и корректировать яркость.

Проверил. И впрямь стало лучше!

Сиэтл своей холмистостью очень напоминает Сан-Франциско. Дороги не по-американски узкие — и небольшой ХТ4 здесь в своей тарелке.

Выехали на фривей, и рельеф стал плоским, как стол. Ограничение — 55 миль/ч, однако поток безбоязненно накидывает сверху «десятку». Для ХТ4 этого мало — он рвется в бой. Напористая 237‑сильная «турбочетверка» просится на безлимитный немецкий автобан.

Сиденья понравились: удачный ­профиль, есть функция массажа.

Это, пожалуй, наиболее просторный в сегменте второй ряд. Жаль, ­регулировок у сиденья нет.



Два цилиндра и дизель

Два цилиндра из четырех (два центральных) могут отключаться при малых нагрузках. Работает это гладко и незаметно. Никакая надпись или пиктограмма на приборке не загорается — чтобы не тревожить клиентов, объясняет Тодд, ибо многие из них, дескать, могут смутиться. Понимаю, понимаю: двухцилиндровый Cadillac…

Экономить топливо (средний расход 9 л/100 км) помогает система «старт-стоп», а также впервые примененная на Кадиллаках девятиступенчатая автоматическая коробка передач Hydra-Matic 9T50. Благодаря мелко «нашинкованным» передачам двигатель почти всегда работает на оптимальных оборотах.

А как насчет гибрида или электроверсии? Тодд говорит, что в этом сегменте «зеленые» силовые агрегаты пока не востребованы. Через несколько месяцев появится дизельный вариант — это будет первый в истории Cadillac на тяжелом топливе! Все карты Павлик не раскрыл, сказал лишь, что рабочий объем — два литра. Намек на опелевские корни движка (до недавнего времени Opel входил в концерн GM) с ходу отверг. Что ж, посмотрим! И послушаем. И даже понюхаем.

Гладкая трасса осталась позади, а щербатое покрытие машине не по душе: салон начал поскрипывать. Да и шумно — гул от дороги громче, чем ожидаешь в машине такого класса. А еще стала проявляться раскачка на волнах, будто на глиссирующем катере идешь. Но изредка встречающиеся ямки и буераки подвеска (спереди — McPherson, сзади — многорычажка) отрабатывает мягко и бесшумно.

XT4 — первый Cadillac с двухлитровым бензиновым двигателем нового поколения. Он почти целиком сделан из алюминия, имеет двухпоточную турбину (давление наддува 1,034 бар), непосредственный впрыск, систему изменения высоты подъема клапанов, систему «старт-стоп». Два центральных цилиндра отключаются при слабых нагрузках. У системы охлаждения — внешний электронасос; в отличие от механического аналога, он работает без привязки к оборотам коленчатого вала — получает команды от блока управления двигателем и подстраивается под его потребности в режиме реального времени.

Задний редуктор GKN не имеет дифференциала, но оснащен двумя пакетами фрикционов — по одному на каждое колесо. В поворотах бóльшая часть тяги достается внешнему колесу, что повышает стабильность. ХТ4 охотно встает на дугу и крепко за нее держится. Хотя какие уж тут виражи. Перед большинством ходовых связок висят знаки, ограничивающие скорость — вплоть до 15 миль/ч. Говорю же, в Европе надо ездить! Или в России. А то ведь и бездорожья здесь не сыскать. Тодд разводит руками и говорит, что XT4 создан исключительно для города.

О паркетной сущности машины (вопреки оригинальной трансмиссии) говорит и скромный дорожный просвет — всего 171 мм. Павлик даже не смог вспомнить, каковы углы въезда и съезда. Лишь после долгой переписки с ассистентом он выдал безрадостную информацию: всего 13,9 и 26 градусов соответственно. У иных легковушек «геометрия» получше будет.

О пользе спорта

После обеда (пирог с кленовым сиропом был действительно бесподобен) удалось вырвать модификацию Sport — без хрома, с затемненной оптикой и продвинутым шасси CDC (continuous damping control) с электронно-управляемыми амортизаторами. Получая информацию от датчиков скорости, положения руля, рычагов подвески и давления в тормозной системе, управляющие клапаны до 500 раз в секунду меняют объем сечения, корректируя характеристики амортизаторов. И это работает! Машина едет более цельно и собрано — без клевков и виляний. Такой спорт нам нужен!

В таком ракурсе ХТ4 выглядит компактнее, чем есть на самом деле, - не сразу признаешь в нем Cadillac.

Брюхо ничем не защищено — съезжая с асфальта, надо быть предельно осторожным.

Багажник — с ровными стенками, крепежными петлями и двумя точками подсветки.



CDC-шасси — опция. В Америке и полный привод идет за доплату. У нас же он войдет в стандартное оснащение. С ценами ясности нет, поскольку прием заказов начнется лишь через год, а живые машины прибудут в Россию еще позже. Более крупный ХТ5 стоит минимум 2 890 000 рублей, поэтому стартовый ХТ4 оценят примерно в два с половиной миллиона.

К основным конкурентам американцы относят Audi Q3 и BMW X1, хотя ожидаешь услышать про Q5 и Х3 — если судить по габаритам. По сравнению с заявленными соперниками «кэдди» крупнее, просторнее. За те же деньги он мощнее и богаче оснащен. Достаточно ли этого для успеха? Судя по тому, что львиную долю продаж среди всех ­Кадиллаков обеспечивает дорогущий Escalade, ключик к душе нашего покупателя янки пока не подобрали.

Cadillac стал ближе к народу К нам он станет ближе лишь через год

Фото: Юрий Тимкин и Cadillac