Cadillac XT4: первый тест-драйв «бейби-Кадиллака»

Компания Cadillac откровенно проспала рост покупательского интереса к компактным кроссоверам. В отличие от других премиум-марок, в этом сегменте американцы представлены не были. Но, явив миру ХТ4, янки громко заявили, что тоже претендуют на свою долю в благодатной нише. Насколько оправданны их притязания, «За рулем» выяснил в ходе тест-драйва.

Cadillac XT4

Повод: премьера самого компактного кроссовера Cadillac.

Место действия: Сиэтл, штат Вашингтон, США.

Впечатления: появление XT4 на американских дорогах вызывало неизменный интерес у местных водителей. Еще бы: столь компактного кроссовера у марки Cadillac отродясь не бывало. От носа до хвоста у «четверки» — всего 4,6 м. Схожие размеры у Audi Q5 и BMW X3. Однако производитель записывает в число конкурентов не их, а более компактные Q3 и X1 — дескать, с ними и сравнивайте.

Интерьер производит даже более приятное впечатление, чем салон относящегося к более высокому классу ХТ5. Он выглядит современней и ничуть не уступает «старшему брату» по оснащенности.

Задний рад гостеприимно встретит двух взрослых пассажиров. Но третий будет лишним — на это намекают массивный трансмиссионный туннель и всего пара подголовников.

Начиная с ХТ4 кадиллаковские мультимедиасистемы будут управляться при помощи шайбы-контроллера. Давно бы так!



Салон встречает простором (в сравнении с указанными соперниками, конечно), классным дизайном и продвинутым оснащением: беспроводная зарядка для смартфонов, HUD-дисплей, многочисленные медиаразъемы. Самой интересной штукой можно назвать салонное зеркало, на которое выводится картинка с потоковым видео с задней камеры.

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В отличие от соперников, которые в базе идут с чахлыми моторами, стандартный ХТ4 располагает бензиновой 2-литровой турбочетверкой мощностью 237 л.с. Работает она мягко и уравновешенно, а главной особенностью ее можно назвать функцию отключения половины цилиндров — вкупе с системой старт/стоп это обеспечивает неплохую топливную экономичность: в среднем в ходе тест-драйва получалось примерно 9,5 л/100 км.

С пассивной подвеской ходовые качества не впечатлили — слишком уж чувствуется раскачка на волнах. А вот с опционным адаптивным шасси XT4 едет ощутимо лучше — цельное, сбалансированное поведение. И с плавностью хода порядок. Как водится в Америке, базовые версии — переднеприводные. Трансмиссия 4х4 (она интересна прежде всего двумя пакетами фрикционов) предлагается за доплату. Но даже в таком варианте XT4 является сугубо асфальтовым автомобилем, для которого на мало-мальски серьезное бездорожье вход заказан, что подтверждается скромным клиренсом в 171 мм.

Подробнее о XT4 читайте в ЗР, № 11, 2018

Глядя на L-образные задние фонари, мигом вспоминаешь Volvo XC60, чья светотехника оформлена похожим образом.

Перспективы: пока трудно понять, насколько успешен будет XT4 в нашей стране: слишком многое завязано на цену, которая пока неизвестна. Ясность в этом вопросе наступит через год, когда начнется прием заказов.

Оценка: XT4 подкупает прогрессивной конструкцией, стильным дизайном и богатым оборудованием. В сравнении с соперниками он точно не будет «мальчиком для битья».

Фото: Cadillac