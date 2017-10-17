Игра на понижение: Cadillac представил компактный кроссовер XT4

Премиальный бренд концерна General Motors выпустил первый в своей истории компактный кроссовер. Его премьера состоялась на автосалоне в Нью-Йорке.

Люксовые автобренды рвутся в народ, выпуская все более компактные и доступные автомобили, и Cadillac не исключение. Компактные (а по-нашему среднеразмерные) седаны Cadillac начал предлагать еще в 80-х годах прошлого века, а вот «маленький» кроссовер представил впервые.

XT4 располагается на верхней границе компактного класса и обещает потребителю «исключительный простор» в салоне, особенно для задних пассажиров (более 1 м в длину на уровне коленей) и багажа (от 637 до 1358 л). Габариты у машины такие: длина — 4599 мм, ширина — 1881 мм, высота — 1627 мм. Колесная база — 2779 мм, дорожный просвет — 171 мм.

Интерьер, который как и экстерьер, разрабатывали молодые дизайнеры, по меркам 2018 года выглядит несколько старомодно: достаточно скромный 8-дюймовый экран мультимедийной системы аккуратно вписан в переднюю панель, под ним — батарея физических кнопок, на центральном тоннеле — ротационно-нажимная шайба, на щитке приборов — круглые аналоговые шкалы. И главное — никаких сенсоров! Для автолюбителей, которых уже подташнивает от педалируемой европейскими брендами планшетизации интерьеров, Cadillac XT4 может стать настоящим оплотом здорового консерватизма. И все же требования времени разработчики учли: на борту для подключения гаджетов имеются четыре USB-порта и три 12-вольтовые розетки. Кроме того, на центральной консоли есть слот для SD-карты.

Для младшего паркетника заявлен всего один силовой агрегат: 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка» (240 л.с., 350 Нм) в паре с 9-ступенчатым гидромеханическим автоматом Hydra-Matic 9T50. Привод — передний либо полный, во втором случае задние колеса подключаются по мере необходимости двумя электронно-управляемыми муфтами. В виде опции будут предлагаться адаптивные амортизаторы.

Американские дилеры Cadillac уже принимают заказы на XT4, но живые машины появятся не раньше осени. Цены стартуют с отметки 35 790 долларов. Наверняка Cadillac XT4 появится и в России, но когда именно, пока неизвестно.

В январе в России стартовали продажи обновленного внедорожника Cadillac Escalade.

В декабре Cadillac привез в нашу страну флагманский седан CT6, но в США эта модель уже обновилась! Премьера модернизированной машины прошла также на автосалоне в Нью-Йорке.

Фото: Cadillac