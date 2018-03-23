Гудбай, Америка: представлен VW Touareg третьего поколения

Ключевыми рынками для нового Туарега станут Китай, Европа и Россия. Автомобиль адресован тем умудренным опытом клиентам, кто понимает толк в технике и для кого Teramont с поперечным расположением силового агрегата простоват.

Что, неужели в США не осталось автомобилистов, ценящих дорогие и технически сложные автомобили? Конечно, таких эстетствующих граждан там навалом, но вот покупать Туареги они решительно не хотят: в 2015 году немецкий внедорожник разошелся в Америке тиражом всего 3545 экземпляров. Даже в России, чей рынок не сравнить с американским, Туареги популярнее: в прошлом году продано 5335 штук.

В Европе Touareg нашел в прошлом году 13 967 покупателей, а вот данных по Китаю у нас, к сожалению, нет, так как местная статистика игнорирует импорт и учитывает только машины, произведенные внутри страны. И все же очевидно, что крупнейший рынок планеты видится немцам для Туарега наиболее перспективным, а потому и премьера третьего поколения внедорожника состоялась в Пекине. Что до США, то здесь новый Touareg продаваться не будет, вместо него янки получат «подпиленный» пятиместный Teramont/Atlas.

Внедорожником, впрочем, новый Touareg можно назвать с большой натяжкой, так как понижающая передача в раздаточной коробке больше не предлагается. Но спасибо, что разработчики оставили хотя бы честный межосевой дифференциал с блокировкой. Для вылазок на природу предусмотрено четыре режима работы ездовой электроники: автоматический, снег, песок и гравий. В комплекте с пакетом для бездорожья (Off-road pack) идет еще и пятый, экспертный режим, дающий доступ к более тонким ручным настройкам системы. Также в Off-road pack входит увеличенный (с 75 до 90 л) топливный бак, силовая защита днища и более износостойкое оперение кузова.

Двигателей на данный момент заявлено четыре, и все, разумеется, наддувные: бензиновый 3.0 TSI V6 (340 л.с.), дизельные 3.0 TDI V6 (231 или 286 л.с.) и 4.0 TDI V8 (421 л.с.). Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический автомат. Особняком стоит plug-in гибридная модификация на базе бензиновой «турбочетверки» 2.0 TSI совокупной мощностью 367 л.с. — такая будет изначально доступна в Китае, а когда появится на других рынках, пока неизвестно.

Полноуправляемое шасси с активными стабилизаторами поперечной устойчивости досталось Туарегу в наследство от Audi Q7. В виде опции покупателям предложат пневмоподвеску, которая не только обещает отличную плавность хода, но и позволит на бездорожье приподнять кузов на дополнительные 70 мм.

Дизайн третьего Туарега перестал быть секретом еще летом прошлого года, но теперь мы можем, наконец, рассмотреть машину во всех подробностях. Длина кузова увеличилась до 4878 мм (+77 мм по сравнению с предшественником), ширина выросла до 1984 мм (+44 мм), высота уменьшилась до 1702 мм (-7 мм). Колесная база составляет 2895 мм (+2 мм). Радикально вырос объем багажника: было 697 л, стало 810 л. Снаряженная масса благодаря широкому использованию алюминиевых сплавов (кузов состоит из них на 48%, остальное — сталь) уменьшилась в среднем на 100 кг.

Но главные новшества — в салоне: именно он, а не продольное расположение силового агрегата, радикально отличает условно премиальный Туарег от условно простонародного Терамонта. Полностью виртуальной панелью приборов теперь никого не удивишь, но у Туарега она представляет собой не разрозненные дисплеи, как, например, у Ленд Роверов и Ауди, а единое информационное полотно, которое можно настраивать по своему вкусу (на самом деле физически дисплеев все равно два: 12-дюймовый за рулевым колесом и 15-дюймовый справа от него). Самая оперативная информация при этом проецируется на лобовое стекло.

Атмосферу роскоши создает отделка салона натуральной кожей и деревом, контурная светодиодная подсветка (30 цветов на выбор), опциональные мультиконтурные передние кресла с вентиляцией и массажерами, комфортный задний диван, который можно двигать взад-вперед в пределах 16 см и наклонять спинку на дополнительные 27 градусов.

Разумеется, для Туарега доступен весь имеющийся у Фольксвагена арсенал электронных помощников водителя, в том числе полуавтопилот, система ночного видения и умный парковщик со специальным режимом работы при буксировке прицепа.

В Россию новый Volkswagen Touareg приедет примерно в середине текущего года. Цены и комплектации пока не объявлены, зато уже совсем скоро мы опубликуем тест-драйв автомобиля третьего поколения и расскажем, как он едет по дорогам и за их пределами.

Продажи большого кроссовера Volkswagen Teramont, который на ряде рынков полностью вытеснит Touareg, в России начались на прошлой неделе.

В планах Фольксвагена значится еще и некий бюджетный паркетник, производство которого, как недавно выяснилось, будет организовано в Калуге.

Фото, видео: Volkswagen