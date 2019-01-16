Cadillac XT6: большой кроссовер вместо внедорожника

Новый кроссовер закроет очередную нишу в модельном ряду компании, расположившись между XT5 и Escalade.

В Детройте состоялась мировая премьера нового кроссовера от Cadillac, который через год должен появиться и в России. Новый XT6 мог бы быть внедорожником, как старший брат, но они в последние годы теряют популярность. Поэтому новинка займет место в сегменте трехрядных кроссоверов для семьи и активного отдыха.

Шестиместный Cadillac XT6 построен на той же платформе GM CXX1, что и пятиместный XT5, но при этом имеет гораздо более просторный салон и мощный двигатель. Внешность автомобиля сделали солиднее, чем у младшего брата, но не настолько впечатляющую, как у флагманского внедорожника Escalade. Тем самым разработчики соблюли субординацию и провели четкие границы между моделями. Как заявили в компании, производство Cadillac XT6 должно начаться в конце 2019 года, а первые автомобили поступят клиентам в начале следующего. Чем новинка отличается от других машин марки и от конкурентов — читайте в нашей фотогалерее ниже.

Фото: Cadillac