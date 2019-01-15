Назван покупатель российского завода General Motors

Интриги больше нет — покупателем завода в Санкт-Петербурге станет иностранная компания.

Правда, приобретает завод не какой-то крупный автомобильный концерн, а белорусско-британское СП «Юнисон». Это стало понятно после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала разрешение белорусам на покупку завода General Motors в Шушарах (его мощности превышают 20% от мощностей GM в России, потому и потребовалось согласование с антимонопольщиками).

Эксперты говорят, что стоимость сделки с российской «дочкой» «Юнисон», компанией «Юнисон Авто Рус», может достигнуть 200 млн долларов: все зависит от намерений белорусов по объемам производства.

Что будет производить новый хозяин на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге, неизвестно. С 2015 года белорусы осуществляют крупноузловую сборку Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade, которые потом продаются в России. Какое-то время назад компания хотела собирать Opel Corsa для российского и белорусского рынков. Возможно, покупка завода приведет к расширению сотрудничества между «Юнисоном» и американским концерном.

Основной же продукцией белорусского «Юнисона» являются модели китайской Zotye, которая в России звезд с неба не хватает: в 2018 году компания продала у нас 3175 автомобилей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Завод General Motors в Санкт-Петербурге производил по полному циклу соплатформенные Chevrolet Cruze и Opel Astra и осуществлял крупноузловую сборку Chevrolet TrailBlazer, Tahoe и Captiva. Завод был открыт в 2008 году, в 2015-м, фактически уходя с российского рынка, General Motors законсервировал его. Производственные мощности завода позволяют выпускать до 100 тыс. автомобилей ежегодно.

Недавно стало известно, что проект Chevrolet Niva-II окончательно закрыт.

Вскоре свободным может оказаться еще один автозавод в России: Ford затеял реструктуризацию в Европе.

Фото: Антон Ваганов/ТАСС