Большой тест престижных седанов: новый Lexus LS 500 и конкуренты

Lexus LS 500, Genesis G90 и Cadillac CT6 — «За рулем» высматривает лучший представительский седан в этой VIP-тройке.

В сегменте представительских автомобилей «контрольный пакет акций» крепко держит Mercedes-Benz S‑класса — много лет подряд он с ощутимым отрывом лидирует по продажам. За второе место с переменным успехом борется пара «мажоритарных акционеров» — Audi A8 и BMW седьмой серии. Но для них наступают непростые ­времена.

Очень бодрый старт взял G90 — флагман новоявленного корейского премиум-бренда Genesis. А в начале года на сцену вышли еще два честолюбивых игрока — Cadillac CT6 и новый Lexus LS. У каждого — полный привод, бензиновая «шестерка» и полные закрома амбиций. Кто готов рвануть по карьерной лестнице?

Lexus LS 500 Новую машину показали в январе 2017 года. До России она добралась через год. Гибридную версию нам не предлагают. Для «как бы ­спортсменов» есть модификация F Sport. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 3.5 (315 л.с.) — от 5 548 000 руб.

3.5 битурбо (421 л.с.) — от 7 035 000 руб. Genesis G90 Показанный в конце 2015 года седан G90 стал первенцем бренда. Выделяется на фоне соперников наличием удлиненной модификации L, а также версии с восьмицилиндровым атмосферником. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 3.8 (309 л.с.) — от 4 775 000 руб.

3.3 турбо (370 л.с.) — от 5 375 000 руб.

5.0 (413 л.с.) — от 5 975 000 руб. Cadillac CT6 Кадиллаковский флагман дебютировал в 2016 году, в Россию приехал минувшей зимой. Предлагается исключительно с атмосферным мотором 3.6 V6 и полным приводом (в США предусмотрено четыре силовых агрегата). ДВИГАТЕЛЬ:

бензиновый: 3.6 (335 л.с.) — от 4 190 000 руб.

Реинкоронация

Полвека назад Кадиллаки слыли донельзя крутыми и престижными — на них ездил весь мировой бомонд, о них слагали песни. Потом лоск потускнел. Дошло до того, что марка до недавнего времени даже не присутствовала в представительском сегменте. Скажи об этом Элвису Пресли году этак в 1958‑м, он сложил бы по этому поводу реквием. К счастью, американцы взяли себя в руки и явили миру флагманский CT6.

Как и все янки, он умеет произвести впечатление. Нарочито угловат и неотесан — словно ковбой, нацепивший строгий костюм. Двустволки выхлопной системы напомнили мне пулемет Гатлинга, которым Шварценеггер разгонял копов в культовом боевике «Терминатор‑2».

Кадиллаковский интерьер хорош, но уступает конкурентам и в качестве отделки, и в просторе. Не удалось подключиться к мультимедиасистеме по блютусу. Оказалось, виновата системная ошибка, обусловленная разногласиями с модулем ГЛОНАСС. По уверению производителя, в ближайшее время электронику научат находить общий язык. Подрулевые рычажки сдвинуты вверх — пользоваться ими не очень удобно. Управлять мультимедиасистемой можно через тачпад. Но с помощью сенсорного экрана делать это сподручнее.

В большом Кадиллаке никак не ожидаешь ­увидеть столь наивные приборы.

Значок V4 говорит о том, что два из шести цилиндров отключились — ради экономии.

Система ночного видения — полезная штука. На ночных шоссе и в темных дворах она ­работает весьма эффективно.



Чтобы дверь захлопнулась с первого раза, надо приложить серьезное усилие. Вряд ли это одобрят VIP-пассажиры — не все же Шварценеггеры. Доводчики не предлагаются даже за доплату, тогда как у Лексуса и Дженезиса они в базе.

Во втором ряду не тесно, однако мéста меньше, чем у соперников. Сиденья неожиданно жесткие, но спрофилированы классно. Поиграв электрорегулировками, сдув поясничный упор и включив мультимедиасистему с выдвижными экранами, я устроился вполне комфортно. Воткнул в высоковольтную розетку ноутбук и строчу вам жалобу: почему нельзя отодвинуть переднее пассажирское кресло, чтобы полностью вытянуть ноги?

Кнопки на руле совсем уж простецкие.

Между крышкой подлокотника и туннелем предусмотрена площадка беспроводной зарядки телефона.

Экран быстро покрывается отпечатками пальцев.



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А еще хотелось бы посмотреть в глаза тем, кто занимался ездовым комфортом. Шумоизоляция днища и арок никудышная, на разгоне раненым зверем ревет двигатель. И тряско! Особенно CT6 не любит неровностей с острыми кромками. Подвеску Magnetic Ride с активными амортизаторами нужно перенастроить в сторону большего комфорта.

Но можно и не перенастраивать — если продвигать CT6 как машину для водителя. Двигатель — огонь! Атмосферная 3,6‑литровая «шестерка» мощностью 335 л.с. позволяет легко уезжать от G90 и почти дотягиваться до LS 500. Отклики на акселератор и реакции автомата самые понятные и прогнозируемые.

Cadillac охотно ныряет в повороты и легко идет под тягой, прописывая циркульные траектории. Толерантная система стабилизации — заодно с водителем и срабатывает в самый последний момент. Для полного счастья не хватает разве что более искренней обратной связи на руле.

Сиденья Кадиллака неожиданно жесткие, но главная претензия — к широченной спинке, которая «велика» водителю с размером XL.

Пространства для коленей в CT6 меньше, ­чем в G90 и LS 500. Сиденья регулируются, но отодвинуть переднее кресло невозможно.

Зеркало с возможностью трансляции потокового видео — традиционная «фишка» Кадиллаков.

Модуль управления электрорегулировками сидений встроен в подлокотник. Под его крышкой — ниша для хранения беспроводных наушников.



А еще CT6 оказался самым экономичным: мы жгли в среднем 13,5 литра на сотню. Он ведь полегче соперников, есть система «старт-стоп», а при спокойной езде отключаются два цилиндра из шести.

Умел бы Cadillac еще «деактивировать» тряску, цены б ему не было. А так она есть, и не скажешь, что бросовая — G90 дешевле. Но и это не главное. Кадиллаку недостает основательности, монолитности. Ощущения, что машина сделана на века. Во времена короля рок-н‑ролла Cadillac ­славился прежде всего этим.

УНИКУМЫ Стандартная колесная база, разумно ­достаточный бензиновый мотор — такие модификации наиболее востребованы у покупателей. Однако у каждого из седанов нашего трио есть нетривиальные версии. Это в России CT6 предлагают с безаль­тернативным двигателем, а на родине он доступен с четырьмя различными силовыми агрегатами. Самый мощный устанавливают на спортивную версию CT6 V‑Sport, предсерийный показ которой состоялся минувшей весной. Битурбированный 4.2 V8 развивает 557 л.с. и 850 Н·м. Американцы уверяют, что этот автомобиль отлично подходит для трек-дней, хотя точных данных о динамике пока не приводят — информацию обнародуют ближе к началу серийного производства. Сadillac CT6 V‑Sport

В прошлом поколении Lexus LS предлагали в нашей стране не только с ДВС, но и с гибридной силовой установкой. Теперь такого выбора нет, хотя за границей гибрид остался. Его атмосферник 3.5 V6 работает в связке с двумя электромоторами — их суммарная мощность составляет 354 л.с. Этого хватает, чтобы разгонять машину до сотни за 5,4 секунды. При этом расход ­топлива невелик: в среднем 7,1 л/100 км. Lexus LS

В отличие от соперников, Genesis продает в России все модификации G90. К самым ярким из них относится удлиненная версия G90 L с растянутой на 290 мм колесной базой. Второй ряд «стрейча» сверхпросторен. Помимо выдающегося запаса пространства здесь раздельные сиденья с консолью, а в ней — дополнительные места для хранения и подстаканники. G90 L продается исключительно с мотором 5.0 V8, развивающим 413 л.с. Цена такого лимузина — от 6 275 000 руб­лей. Genesis G90 L



Немассовый спорт

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Прошлый Lexus LS россияне встретили тепло — поначалу он даже держался на втором месте по объему продаж в сегменте. Новый скроен по другим лекалам. Помпезность и тяжеловесность в облике отринуты с самурайской смелостью. Ставка — на атлетичность и эпатажность. Оценят ли чрезмерную раскованность традиционные покупатели?

Мы взяли на тест LS 500 в исполнении F Sport — с еще более агрессивными бамперами и спойлером на крышке багажника. Пафоса — через край. Но, пуская другим пыль в глаза, главный пассажир (который сидит сзади) перебивается лишь обогревом сидений: раздельных кресел нет, регулировок — тоже. Нет даже шторок на окнах дверей и пульта управления климат-контролем (он всего-навсего двухзонный). А между тем этот LS 500 F Sport оценен в 7 729 000 рублей — да за такие деньги полный «фарш» нужен!

Интерьер футуристичен: многослойная передняя панель, причудливые дверные ручки, декоративные рёбра по всей ширине салона — смело для представительского класса! Но почему крышка подлокотника болтается и поскрипывает? Где твое качество, Lexus?

Панель приборов выдержана в духе минимализма, что полностью соответствует прогрессивному имиджу LS.



По поводу простора у сановных пассажиров нареканий не возникнет. Запас пространства для ног заметно больше, чем в CT6, и лишь немногим скромнее, чем в G90.

Ездовой комфорт — лексусовский. Даже если под роскошными 20‑дюймовыми колесами — разбитый асфальт, пневмоподвеска исправно делает свое дело. Чего LS не любит, так это короткой волны: начинает приплясывать. Но в целом — классно!

Управлять мультимедиасистемой можно только с тачпада, что жутко неудобно.

У рифленых кнопок на руле Лексуса образцовое усилие нажатия. Да и сами они красивые, даром что выполнены не из металла.

Настройки ездовой электроники можно менять при помощи рычажка, торчащего из козырька приборов.



Сиденья LS 500 ошарашивают огромным количеством регулировок. Но функции ­массажа почему-то нет.

Сзади просторнее, чем в Кадиллаке, но не так вольготно, как в Дженезисе. Главный недостаток — отсутствие регулировок сидений.



В распоряжении задних пассажиров — невеликий функционал: обогрев сидений, электропривод правого переднего сиденья да управление задней шторкой.

Между мной и Лексусом моментально возникла химия. Он пленяет кристально чистой обратной связью на руле, железобетонно устойчив на траектории и почти не кренится. Сам того не замечая, я начал уверенно прописывать траектории впритирку к бордюрам.

Очень хорош LS 500 и на прямиках. По динамометрической дороге Дмитровского автополигона на максимальных 250 км/ч летит, как бизнес-джет. Соперники теряют уверенность при 200 км/ч — расширяют динамический коридор. Но в асфальтовых колеях Lexus тоже погуливает. Не круглый отличник.

Турбомотор объемом 3,5 литра развивает 421 л.с. Крутящий момент — аж 600 Н·м. С победным рыком LS 500 уходит в отрыв что с 50, что с 150 км/ч. Надо лишь привыкнуть к тому, что набирает он ход не сразу, а через секунду-полторы после открытия дросселя. В режиме Sport+ заминки чуть короче, заодно вырастает усилие на руле и повышается «скорострельность» десятиступенчатого автомата, но машина становится слишком нервозной — долго в таком режиме ездить не хочется.

Дворцовый переворот

Помните, как непросто во второй половине 1980‑х зарождались и пробивали себе дорогу японские премиум-марки Acura, Lexus и Infiniti? Не без оснований их долго считали лишь переоформленными и богаче оснащенными версиями автомобилей Honda, Toyota и Nissan. С брендом Genesis всё пошло по другому сценарию.

Первенец G90 разработан с чистого листа и не имеет родственников по линии материнской марки Hyundai. Точнее, уже не имеет.

Интерьер Дженезиса выдержан в классическом ключе. Качество сборки и отделки — на уровне немецких одноклассников.

Классические стрелочные приборы с экраном посередине — без фантазии, но что может быть лучше?

Уровень отделки прослеживается и в нюансах. Взять, например, скрупулезно проработанные клавиши на руле.

В режиме Individual можно менять настройки шасси и силового агрегата.



Главное, чем берет G90, - роскошные условия для задних пассажиров. Обтянутые классной полуанилиновой кожей сиденья подкупают удобным профилем и массой электрорегулировок. Можно менять положение подушки, спинки, выдвигать поясничный упор, корректировать высоту подголовника. Но самая востребованная клавиша — Rest. Нажал, и переднее пассажирское кресло уезжает к бардачку, его спинка падает ниц, открывая великолепный обзор. Следом в горизонтальное положение уходит VIP-кресло. Закрываешь шторки (они с электроприводом) — и полный релакс.

На заднем подлокотнике красуется шайба-селектор, заведующая мультимедиасистемой. Под рукой и блок климат-контроля — не надо отвешивать поклон напольному туннелю, как в CT6. В общем, обстановка покруче, чем в Кадиллаке и Лексусе. А ведь это базовый G90!

У сидений Дженезиса коротковата подушка, а выдвижной валик появляется только во второй по статусу комплектации.

Воистину королевский простор! G90 превос­ходит соперников по запасу пространства во втором ряду во всех направлениях.

Управление информационно-развлекательной системой возложено на шайбу, как у немецких седанов. Ничего удобнее еще не придумали.

Сзади точно такая же шайба мультимедиаси­стемы, как и спереди. Сервисных функций Genesis предлагает больше, чем конкуренты.



Пневмоподвески у Дженезиса нет. И не надо! С обычными пружинами он комфортнее соперников. Бугры, ямы, гребенка, криво уложенные заплатки — съедает всё без остатка. При этом подвеска еще и самая тихая. Именно таким и должен быть представительский седан.

Активному водителю G90 не очень интересен. Руль чуть отстраненный. В повороты машина заходит с ленцой и глубокими кренами. Система стабилизации, перестраховываясь, срабатывает рано и очень грубо — четко давая понять, что мальчишество ей не по нраву. Поспешай не торопясь.

Атмосферный мотор 3.8 V6 самый слабенький — 309 «лошадей». В спокойном ритме его хватает за глаза, но большего не жди. Чем активнее едешь, тем сильнее чувствуется рассогласованность двигателя с автоматом — велики задержки при переключениях. Хочешь огня (ну хорошо, огонька) — бери версию с пятилитровым V8.

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Юрий Тимкин: «Genesis совершил дворцовый переворот, обыграв Lexus и Cadillac. Долго ли продержится у власти?»

Genesis опередил по баллам и Lexus, и Cadillac. Потрясающая плавность хода, комфортабельный и просторный салон, богатое оснащение — за меньшие деньги! G90 — самая разумная покупка в представительском сегменте. Но магии бренда пока не чувствуется, поэтому зашоренные покупатели будут проходить мимо — возможно, к Лексусу или Кадиллаку.

Утонченный и технически изысканный LS 500 мог бы подняться выше — будь он в версии Executive. Отделка и оснащение богаче, а переплата — всего 17 000 рублей.

Cadillac CT6 не в силах тягаться с ними на равных. Он теснее, плавность хода и шумо­изоляция не соответствуют требованиям, предъявляемым к машинам этого класса за сопоставимые деньги. Разумнее купить Genesis G90. Важный козырь CT6 — базовая версия Luxury за 4 190 000 рублей. Без системы ночного видения, без наппы, 20‑дюймовых колес и подвески Magnetic Ride. С обычной кожей, стандартными амортизаторами и на 19‑дюймовых колесах это будет честный автомобиль. Если хочется именно Cadillac, то и думать нечего.

Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, ­затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также ­потери при перепродаже машины.

LEXUS LS 500 GENESIS G90 CADILLAC CT6 67,33 41,59 43,89

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

CADILLAC CT6 GENESIS G90 LEXUS LS 500 Снаряженная / полная масса 1834 / 2390 кг 2155 / 2590 кг 2320 / 2765 кг Время разгона 0–100 км/ч 6,6 с 6,9 с 4,9 с Максимальная скорость 250 км/ч 240 км/ч 250 км/ч Радиус разворота 5,65 м 5,97 м 6,0 м Топливо / запас топлива АИ-95 / 72,7 л АИ-92, АИ-95 / 83 л АИ-95 / 82 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 14,3 / 7,5 / 10,0 л / 100 км 16,2 / 8,9 / 11,6 л / 100 км 13,5 / 7,8 / 9,9 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый,

с двойным турбонаддувом Конфигурация / число клапанов V6 / 24 V6 / 24 V6 / 24 Рабочий объем 3649 см³ 3778 см³ 3444 см³ Степень сжатия 11,5 12,0 10,5 Мощность 246 кВт / 335 л.с. при 6900 об/мин 227 кВт / 309 л.с. при 6000 об/мин 310 кВт / 421 л.с. при 6000 об/мин Крутящий момент 386 Н·м при 5300 об/мин 391 Н·м при 5000 об/мин 600 Н·м при 1600–4800 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач A8 A8 A10 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX / X / з.х. 4,62 / 3,04 / 2,07 / 1,66 / 1,26 / 1,00 / 0,85 / 0,66 / — / — / 3,93 3,67 / 2,40 / 1,61 / 1,19 / 1,00 / 0,83 / 0,64 / 0,56 / — / — / 2,27 4,92 / 3,15 / 2,35 / 1,88 / 1,46 / 1,19 / 1,00 / 0,79 / 0,64 / 0,60 / 5,17 Главная передача 3,91 3,54 2,94 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди и сзади многорычажная многорычажная многорычажная,

пневматическая Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди и сзади дисковые,

вентилируемые дисковые,

вентилируемые дисковые,

вентилируемые Шины 245/40 R20 245/45 R19*; 275/40 R19** 245/45 R20*; 275/40 R20**

*Спереди. **Сзади.

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия Дилеры (СТОА) CADILLAC CT6 12 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 22 GENESIS G90 15 000 км или 12 месяцев 4 года без ограничения пробега 39 LEXUS LS 500 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 55

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель CADILLAC CT6 GENESIS G90 LEXUS LS 500 Рабочее место водителя Сиденье 8 8 9 Органы управления 9 9 9 Обзор 9 9 9 Салон Передняя часть 8 9 8 Задняя часть 8 9 8 Багажник 8 9 8 Ходовые качества Динамика 9 8 9 Тормоза 8 8 8 Управляемость 9 8 9 Комфорт Шум 8 9 9 Плавность хода 8 9 9 Климат 9 9 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 9 9 Сервис 7 8 8 Эксплуатация 8 9 7 Общая оценка 8,27 8,67 8,47





Благодарим за помощь в организации фотосъемки коттеджный поселок Петрово‑Дальнее.