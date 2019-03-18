Небольшой (по американским меркам) седан получил индекс CT5.

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Cadillac переживает не лучшие времена: продажи упали, не спасают даже новые кроссоверы, которыми компания постепенно обновляет модельный ряд. Прежняя тактика по выводу как можно большего числа SUV была признана ошибочной. На основном для марки рынке, в США, у покупателей существует слишком большая привязанность к седанам Cadillac.

Новый седан получил индекс CT5. Машина очень важна для Cadillac, так как заменит в линейке сразу три седана: известный не только в США, но и в Европе с Россией CTS, а также XTS и ATS. Причем на CT5 в Cadillac фактически представили свое новое стилистическое направление в дизайне: седан серьезно отличается от других моделей марки.

У Cadillac CT5 узкие фары с вертикальными дневными светодиодными огнями, которые продолжаются в развитом переднем бампере с большими боковыми воздухозаборниками. Решетка радиатора сохранила пятиугольную форму, но серьезно эволюционировала. В компании опубликовали фотографии двух версий: Luxury Premium (серебристого цвета) и Sport (красного).

В профиль седан вызывает ассоциации с лифтбеками: уж слишком у него короткий «хвостик» багажного отделения. Задние фонари выполнены в единой стилистике со старшими моделями. Стоит обратить внимание и на шильдик. Несмотря на смену индексов, визуально надпись CT5 выглядит как CTS.

Пока компания опубликовала только одну фотографию интерьера. Все, что из нее понятно: CT5 сохранит привычный селектор выбора режимов работы автомата. Также в глаза бросаются дорогие материалы отделки. Ранее в Сети появлялись шпионские фотографии предсерийных прототипов машины. Судя по ним, Cadillac CT5 не получит виртуальную приборную панель: у машины два больших циферблата спидометра и тахометра, разделенные цветным экраном бортового компьютера. Об оснащении седана пока тоже ничего неизвестно, кроме того, что в качестве опции он получит аудиосистему Bose с системой активного шумоподавления.

Седан, который позиционируется в качестве конкурента Audi A6, BMW 5-й серии и Mercedes-Benz E-класса, построен на модернизированной платформе Alfa. Машина будет доступна как с задним приводом, так и в полноприводном варианте. Базовые версии Cadillac CT5 получат 2-литровый турбомотор, а более мощные — 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Оба двигателя будут агрегатироваться исключительно с 10-ступенчатым автоматом.

Выпускать автомобиль планируется на заводе концерна в Мичигане, в его переоборудование инвестировано 211 млн долларов. У дилеров в США седан Cadillac CT5 появится в конце этого года, а до России доедет, скорее всего, во второй половине следующего.

В январе Cadillac представил большой кроссовер XT6. Он не будет заменой Escalade, а дополнит линейку марки.

В начале года Cadillac поднял цены на все модели, представленные на российском рынке.

Фото: Cadillac