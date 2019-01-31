Автомобили Cadillac прибавили в цене до 300 тыс. рублей

Повышение стоимости не коснулось только одной версии кроссовера XT5 и спецверсии Escalade. Остальные автомобили Cadillac подорожали на сумму от 60 тыс. до 300 тыс. рублей.

Увеличение цены, вызванное ростом НДС и ослаблением курса рубля, коснулось, наконец, и продающихся у нас премиальных американских автомобилей Cadillac: кроссоверов XT5 и Escalade, а также седана CT6. Не подорожали лишь две версии машин, так как в продажу они поступили совсем недавно (1 января) и их цены были скорректированы изначально.

Теперь при покупке кроссовера Cadillac ХТ5 необходимо заплатить от 3 570 000 до 4 370 000 рублей, пишет «Автостат», что на 80 тыс. рублей больше, чем прежде. Стоимость кроссовера в лимитированной серии Black Ice осталась прежней — 3 920 000 рублей.

Cadillac Escalade стал дороже на сумму от 60 тыс. до 300 тыс. рублей во всех своих шести комплектациях. Стоимость автомобиля составляет уже от 5 690 000 до 7 750 000 рублей. Юбилейная версия внедорожника 20th Anniversary Edition стоит, как и прежде, 6 350 000 рублей.

Седан Cadillac СТ6 подорожал на 100 тысяч в обеих комплектациях и для его покупки теперь потребуется от 4 290 000 до 5 490 000 рублей.

Предыдущие корректировки цен на автомобили марки Cadillac были отмечены в ноябре и сентябре 2018 года. Тем временем популярность автомобилей Cadillac в нашей стране снижается: при росте рынка в 2018 году на 12,8% (данные AEB) в России было продано всего 1176 машин этой марки, что на 14% меньше, чем годом ранее.

Продажам Cadillac в России мог бы помочь вывод на рынок сравнительно недорогого и экономичного кроссовера XT4, конкурентами которого должны стать Audi Q3 и BMW X1.

Конкурентами XT5 являются, например, Lexus RX 350 и Jaguar F-Pace, с которыми мы этот кроссовер недавно и сравнили.

Фото: Cadillac