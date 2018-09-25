5 фактов о новом лимузине Дональда Трампа. Круче ли он Ауруса Путина?

Президент США наконец-то получил нового «Зверя», так называют лимузин первого лица в этой североамериканской стране. Рассказываем о том, что известно об этом автомобиле.

Машину планировалось передать Дональду Трампу еще в августе этого года. Но Секретная Служба затянула испытания, избавляя лимузин от всех детских болезней и выявляя все недоточеты. «За рулем» собрал всю информацию о новом «Звере», которую удалось найти в открытых источниках: служба безопасности президента США традиционно не рассказывает о лимузине первого лица государства.

1. Он длиннее и тяжелее Ауруса Сенат Лимузин

Даже невооруженным глазом видно, что Beast («Зверь») Дональда Трампа заметно длиннее лимузина Владимира Путина. Зато российский президент пересел на отечественный Аурус Сенат Лимузин еще в мае, а Трампу пришлось ездить до конца сентября на машине Барака Обамы. По неофициальным данным, длина лимузина Трампа составляет около восьми метров, тогда как длина Аурус Сенат Лимузин «всего» 6630 мм. Вес американского лимузина, по оценке специалистов, составляет от 6800 до 9000 килограммов. Вес российского лимузина — 6205 кг.

2. Самый защищенный

The Beast считается самым защищенным автомобилем в мире среди машин для перевозки гражданских лиц. Бронированный кузов способен выдержать прямое попадание из любого стрелкового оружия, включая снайперские винтовки большого калибра со специальными патронами. Машина оснащена средствами защиты от ядерного, химического и биологического оружия. На борту есть запас крови для переливания первому лицу государства. Лимузин способен распылить вокруг себя облако слезоточивого газа, поставить дымовую завесу и пустить электричество на дверные ручки.

На этом фоне система пожаротушения или колеса с кевларовыми вставками особо не удивляют. Аурус Сенат Лимузин также имеет системы пожаротушения и специальные шины, которые даже будучи пробитыми позволяют передвигаться со скоростью до 80 км/ч.

3. Это не Cadillac!

Как и прежде, облик машины постарались приблизить к серийным моделям премиальной американской марки. Спереди и сзади «Зверь» действительно напоминает Cadillac CT6, но его конструкция не имеет с ним ничего общего. Машина построена на базе тяжелого пикапа, раму которого растянули. Все кузовные панели и оптика здесь оригинальные, не имеющие ничего общего с серийными автомобилями.

4. Не такой уж и дорогой!

В 2014 году концерн General Motors выиграл тендер на 15,8 миллиона долларов. Контракт подразумевал «Фазы 2 и 3 создания парадного лимузина». Впрочем, сюда не входят оснащение автомобиля спецсредствами и спецсвязью. Этим с начала года занималась Секретная Служба США, которая планировала пересадить Трампа на новую машину в августе.

5. Вас бесят перекрытия дорог? Посмотрите на Трампа

Впервые новый «Зверь» засветился во время визита Дональда Трампа на Генеральную Ассамблею ООН. На данном видеоролике видно, какие беспрецедентные меры безопасности приняты и какое огромное число различных транспортных средств входит в официальный «домашний» кортеж президента США. Если вам лень смотреть на все эти мигалки, мотайте видео на 3:05, именно тогда в кадре появляются два новых «Зверя».

В отличие от «Зверя», автомобили марки Аурус смогут приобрести все желающие (конечно же, не в таком варианте, как у Владимира Путина). «За рулем» в деталях рассмотрел обычный седан Aurus Senat.

В следующем году автомобили марки Aurus будут представлены на Женевском автосалоне. Лимузин Трампа там вряд ли появится.

Фото: twitter, facebook

Видео: YouTube