Aurus Senat: заглядываем внутрь самого крутого российского автомобиля

О машине, которая стала одной из главных премьер прошедшего Московского автосалона, сказано уже немало. Но мы решили еще раз вернуться к Аурусу, чтобы рассмотреть его в деталях.

Aurus — это новая российская марка, под которой будут продаваться седаны, микроавтобусы и внедорожники, созданные на Единой модульной платформе (ЕМП) в рамках проекта «Кортеж». Помимо автомобилей для первых лиц государства и чиновников Aurus будет продавать свою продукцию всем желающим. Первой моделью компании стал седан Сенат, который позиционируется в качестве конкурента аналогичным моделям от Rolls-Royce и Bentley. Все подробности — в нашей фотогалерее.

Aurus Senat: заглядываем внутрь самого крутого российского автомобиля

Фото: Георгий Садков/«За рулем», Aurus

Aurus Senat: заглядываем внутрь самого крутого российского автомобиля
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