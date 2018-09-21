Aurus Senat: заглядываем внутрь самого крутого российского автомобиля

Aurus — это новая российская марка, под которой будут продаваться седаны, микроавтобусы и внедорожники, созданные на Единой модульной платформе (ЕМП) в рамках проекта «Кортеж». Помимо автомобилей для первых лиц государства и чиновников Aurus будет продавать свою продукцию всем желающим. Первой моделью компании стал седан Сенат, который позиционируется в качестве конкурента аналогичным моделям от Rolls-Royce и Bentley. Все подробности — в нашей фотогалерее.
- В следующем году Aurus привезет свои модели на автосалон в Женеву.
- Седан Aurus Сенат станет одним из героев блокбастера «Притяжение-2».
Фото: Георгий Садков/«За рулем», Aurus
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