Седан Aurus Senat станет героем блокбастера «Притяжение-2»

Сейчас Федор Бондарчук снимает вторую часть фильма, который стал одним из самых кассовых блокбастеров российского производства.

Съемки продолжения фантастического боевика проводятся в условиях строгой секретности. Известно лишь, что если события «Притяжения» разворачивались в московском районе Чертаново, то действия второй части произойдут уже в загородной обстановке.

Одним из героев второй части фильма станет седан Aurus Senat, машина, которая создавалась в рамках проекта «Кортеж» на Единой модульной платформе (ЕМП), разработанной в России. На экраны фильм с бюджетом около 700 миллионов рублей выйдет в конце следующего года.

Модельная линейка автомобилей Aurus, которые поступят в продажу, состоит из седана Сенат, минивэна Арсенал и внедорожника Комендант. Первые две модели официально представят во время Московского международного автосалона, который пройдет в конце августа этого года. Продажами автомобилей будет заниматься специально созданная компания. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, машины будут дороже премиальных конкурентов, таких как BMW 7-й серии или Mercedes-Benz S-класса, но дешевле сопоставимых по роскоши и отделке Rolls-Royce и Bentley.

Кроме Москвы автомобили семейства Aurus покажут на автосалоне в Женеве в марте следующего года и в Монако.

Машины еще официально не представлены, но о желании приобрести 30% в проекте заявил саудовский инвестфонд DSDF.

Фото: ООО «Аурус»