Chevrolet Tahoe 2021: почти Escalade, но дешевле

Причем пневмоподвеска у него в «базе», чего нет у Кадаллака. Смотрим, что еще получил Тахо с переходом на новую платформу.

Полуостров Ямал, куда я отправился для знакомства с новым Tahoe, отлично подходит этой машине. Оба огромные, местами неотесанные, но стараются прихорошиться. Несмотря на свою неидеальность, умеют «зацепить».

У Tahoe всего две комплектации с разницей в 100 тысяч рублей: базовая Z71 за 6,1 миллиона рублей и чуть более продвинутая RST.

Как он едет?

Внедорожник перебрался на новую платформу Т1ХХ — теперь сзади многорычажка вместо жесткого моста. Корма перестала «гулять», машина держит траекторию на любом покрытии, на прямой и в поворотах.

А рама-то осталась, и до кроссоверного комфорта далеко. На неровностях Tahoe ощутимо вздрагивает, удары приходят и на руль. Не так сильно, как на старом Дастере, но всё же заметно.

Но если Cadillac Escalade на том же шасси и 22‑дюймовых колесах запомнился недостаточной энергоемкостью подвески, то Шеви на базовых 20‑дюймовых колесах едет приятнее, мягче. Крены и запаздывания в реакциях на повороты баранки остались.

Chevrolet Tahoe. Цена в России от 6 149 000 ₽. Порезвиться вне асфальта на Tahoe можно только в том случае, если местность достаточно ровная. Даже в сравнительно небольшой колее он цепляет низко висящими ­рычагами задней подвески.

ДИЗЕЛЬ БУДЕТ? Дизельный двигатель был в арсенале Tahoe только первого поколения, и потом о нем надолго забыли. И вот дизель вернули! Это рядная «шестерка» Duramax 3.0: в американской спецификации выдает 282 л.с. и 623 Н·м. Мощности заметно меньше, чем у бензинового мотора V8 5.3, зато момента больше. В Россию дизель привезти хотят, но вряд ли получится раньше, чем через год-полтора. Меня уверили, что мотор дефорсируют до «правильных» 249 сил. Но вряд ли такие машины будут заметно дешевле бензиновых: за океаном дизель дороже почти на 1000 долларов.

Стихия Tahoe — прямые дороги. Под злобный и завораживающий рык «восьмерки» он, по моим грубым замерам, почти укладывается в заявленные восемь секунд до сотни. Разгон не скисает и дальше, пока не упрется в электронный ограничитель — цифровой спидометр замирает на отметке 187 км/ч. Но будете регулярно «жечь» — почувствуете нехватку тормозов. Их хватает только в размеренном режиме. И вообще, тише едешь — больше удовольствия, хотя акустический комфорт хорош на любой скорости.

Грубоватый на фото интерьер в жизни приятнее: отделан неплохими материалами. Между передними сиденьями встроена подушка безо­пасности для исключения контакта между водителем и правым пассажиром при боковых ударах.

В эпоху, когда минимализм и сенсоры еще не вошли в моду, передняя панель Tahoe могла претендовать на лидерство по количеству кнопок. В 2021 году это смотрится из ряда вон. Но мне нравится! Особенно кнопочное управление коробкой передач, пришедшее на смену американской кочерге. Кстати, от неё отказались, а управление передними и задними дворниками двумя крутилками осталось на рычаге поворотников. Неудобно. Лучше бы сделали второй рычаг справа — по европейской классике. За 120 тысяч рублей в медиасистеме появится встроенная навигация (бесполезная, оффлайновая), а у задних пассажиров — пара экранов на 12,6 дюйма с беспроводными наушниками и HDMI-входами.

В комплектации Z71 можно выбирать между черной и серой кожей отделки. Версия RST (на фото) идет только в черном цвете с красной прострочкой. Для нее же есть бесплатная опция замены сплошного заднего дивана на два капитанских кресла. Также бесплатны малоразмерная запаска и автоматическое управление дальним светом (доступны для обоих уровней оснащения). Третий ряд просторен для взрослых. Формально он даже трехместный! Места в ногах и над головой хватит и троим, а вот в области таза и в плечах узковато.

«Проходимец»?

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Бездорожье — не для этого здоровяка. Сзади всё портят рычаги подвески: чуть больше 14 см от асфальта! С такими «якорями» далеко не уедешь. А спереди мешают жесткие пластиковые брызговики перед колесами: от них до земли всего 18,5 см. Хороший клиренс для кроссовера, но не для рамника. И хотя под защитой двигателя набралось 22 см, это уже не столь важно. Добавим внушительные свесы — и картина написана.

Входящая в базовую комплектацию пневмоподвеска на асфальте добавляет комфорта. На пересеченной местности пользы от нее немного, если не считать той же мягкости хода. Всё, что доступно водителю, - опустить принудительно кузов на 50 мм для погрузки или посадки. На трассовых скоростях электроника сама опустит кузов на 20 мм для улучшения аэродинамики. А приподнять кузов для увеличения клиренса — нельзя.

Независимая задняя подвеска улучшила поведение Tahoe: корма перестала приплясывать. Если любите плавный ход, выбирайте базовую комплектацию на «двадцатых» колесах.

Среди ездовых режимов есть внедорожный, однако он влияет только на настройку электроники. Утешает, что даже в стандартном режиме Tahoe умело имитирует блокировки межколесных дифференциалов и ползет вперед. С такой тягой мотора не особо нужна понижайка — хотя она входит в стандартное оснащение.

Chevrolet Tahoe не идеален, но харизматичен. Не хватает дизеля!

CADILLAC НА МИНИМАЛКАХ

Наличием пневмоподвески в «базе» Tahoe обходит Escalade. Но в остальном, как и положено по иерархии, Tahoe беднее. У нас недоступны полностью цифровая комбинация приборов, адаптивный круиз-контроль, вентиляция и массажер в передних сиденьях, проекционный дисплей, дополненная реальность для навигации, система ночного видения и выдвижные подножки. Дисплей медиасистемы — диагональю 10,2 дюйма. В зад­них фонарях светодиоды стоят только в габаритных огнях, остальные секции — на лампочках накаливания.

В США Tahoe с полным приводом стоит от 4,33 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Нам о такой цене остается только мечтать. В России машину оценили в 6,15–6,57 млн. Escalade еще дороже: 7,78–9,76 млн.

Cadillac продается у нас только с двигателем V8 6.2 мощностью 416 сил. В Штатах такой ставят и на Tahoe в топовой комплектации. Основной же мотор Chevrolet (у нас — единственный) — более скромная «восьмерка» 5.3 V8 на 343 «лошади». Коробка передач всегда одна — 10‑ступенчатый автомат.

Из-за проигрыша в мощности Tahoe чуть медленнее Эскалейда в разгоне до сотни: 8,0 с против 6,6. Но и расход, по моим наблюдениям, в смешанном цикле на пару литров меньше: у меня получилось 13–15 л/100 км. А вот максималка у обоих ограничена — 180 км/ч.

Cadillac требует доплаты за двухскоростную раздатку даже для машин в максимальной комплектации (80 тысяч руб). У Chevrolet она стоит по умолчанию. Это отражение разного подхода к позиционированию машин: Escalade — роскошь, Tahoe — семейные путешествия и активный отдых.

Tahoe дешевле Эскалейда на 1,5–3 млн руб­лей, но продается хуже. В прошлом году россияне купили 309 Chevrolet и 639 Кадиллаков. Странно, правда? Хотя разгадка не так уж сложна: когда есть деньги на такие машины, думают не об экономии, а о престиже.

Удлиненный Suburban в Россию не возят, хотя его аналог Cadillac Escalade ESV нам доступен. Внешняя отделка на Tahoe бывает только черной.

Материалы по теме Новый Крузак видит передние колеса, пешеходов в темноте и заводится по отпечатку

Основной конкурент из машин подешевле — Toyota Land Cruiser 300. В бедненькой «базе» он дешевле на полмиллиона, но уже в следующем по возрастанию исполнении «Крузак» на 800 тысяч дороже Tahoe. И сегодня ни один дилер не отдаст «крузак» по заводскому прайсу — плюсуйте еще миллион, а то и несколько.

Накрутки на более нишевые машины типа Tahoe обычно меньше — либо их нет вовсе. Но и без дилерских песнопений об эксклюзивности Tahoe заставляет сердце биться чаще. Символично, что это называется тахикардией. Совпадение? Не думаю.

+ «Ламповый» интерьер и звук мотора

— Как внедорожник он только выглядит

Chevrolet Tahoe

Длина / ширина / высота / база 5351 / 2058 / 1924 / 3071 мм

5351 / 2058 / 1924 / 3071 мм Объем багажника (при погрузке под потолок) 722–3481 л

722–3481 л Снаряженная / полная масса 2717 / 3402 кг

2717 / 3402 кг Двигатель бензиновый, V8, 32 клапана, 5328 см³; 252 кВт / 343 л.с. при 5600 об/мин; 512 Н·м при 4100 об/мин

бензиновый, V8, 32 клапана, 5328 см³; 252 кВт / 343 л.с. при 5600 об/мин; 512 Н·м при 4100 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,0 с

8,0 с Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95, АИ‑98/91 л

АИ‑95, АИ‑98/91 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 17,9 / 9,6 / 12,6 л / 100 км

17,9 / 9,6 / 12,6 л / 100 км Трансмиссия полный привод; A10

Разумное дополнение в комплектацию любому внедорожнику и не только! Расширяем возможности для перевозки при помощи ТСУ.

В магазине «За рулем» можно подобрать аксессуары для любого автомобиля: автобоксы для внедорожников, цепи противоскольжения на кроссоверы и много полезных мелочей.

Фото: Chevrolet