Олдскульный Chevrolet по цене 10 Грант - первый тест и видео

В России стартовали продажи нового Tahoe.

Chevrolet Tahoe в Америке — «пролетарский» автомобиль. У нас же из-за нескромной цены и огромных габаритов он воспринимается как представитель премиум-сегмента. Во многом потому, что выглядит брутальнее и пафоснее европейских и японских внедорожников.

Для сравнения его правильнее всего поместить рядом с люксовым (уже без всяких оговорок) Кадиллаком Эскалейд, по сути — клоном Тахо в более дорогом обличье.

Сколько-сколько?

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В России Chevrolet Tahoe можно купить всего в двух комплектациях: Z71 за 6,15 млн рублей и RST за 6,25 млн. Разница в 100 тысяч — это чуть лучшая кожа с контрастной красной прострочкой в салоне и колеса на 22 дюйма вместо 20.

Зато у более дорогой версии не будет системы поддержания скорости на спуске и воздушного фильтра увеличенной площади, а решетка радиатора у нее даже попроще. Так что еще вопрос: какое исполнение круче?

Cadillac Escalade стоит от 7,8 до 9,3 млн рублей. Дороговато с учетом того, что обе модели одинаково брутальны и круты: за счет монументального дизайна американские внедорожники выглядят исполинами даже на фоне близких по габаритам, но «зализанных» одноклассников.

Двигатели

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Атмосферная «восьмерка» — непреходящая ценность Tahoe. С 5,3 л рабочего объема сняли 343 л.с. и 512 Нм. С мотором в связке работает 10-ступенчатый автомат с очень плавными переключениями и адекватными реакциями на нажатие газа. Прямая передача — седьмая, а следующие три повышающие. В смешанном цикле расход будет около 13–16 л/100 км.

Мотор пленит божественным голосом V8. Только этот звук и пробивается в салон через почти идеальную шумоизоляцию. Да и разгон за 8 с до сотни для машины снаряженной массой 2,8 т впечатляет.

Cadillac Escalade при такой же коробке передач мощнее: 6,2 л и 416 л.с. Выпивать он будет литра на полтора-два больше. Невелика переплата, если учесть, что расход в городе легко уходит за 20 л/100 км. Да и в транспортном налоге разница меньше 11 000 рублей в год (по московским ставкам) — мелочь при таких ценах.

Несмотря на блокировку заднего дифференциала и понижайку, вне асфальта Tahoe так себе боец: «пневма» не поднимает кузов, клиренс местами откровенно мал.

Подвеска и полный привод

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У Tahoe, построенного на новой платформе Т1ХХ, больше нет заднего моста. Отныне — многорычажка «по кругу». Устойчивость на прямой и особенно в поворотах существенно улучшилась. Но крупные дефекты дороги внедорожник отрабатывает грубовато: вздрагивает кузовом, пропускает удары на руль. Tahoe в базовой комплектации Z71 комфортнее из-за колес меньшего диаметра и шин с более высоким профилем.

Всем Tahoe положена пневмоподвеска. А на Escalade она появляется только в топовой версии! Вот только поиграться с ней не выйдет. Во внедорожном режиме она кузов не приподнимает. Умеет только опускать — на 20 мм автоматически на трассе или на 50 мм по команде водителя на парковках для облегчения посадки.

С блокировкой заднего дифференциала у Tahoe предлагается понижающий ряд (тоже опция у Эскалейда). Но смысла в таких внедорожных помощниках немного, ведь задние рычаги подвески отделяет от дороги всего 14 см. Отличный «якорь» на пересеченной местности! При этом под защитой силового агрегата солидные 22 см.

Интерьер

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Chevrolet Tahoe как будто потерялся во времени. На передней панели у него множество физических кнопок. И мне это нравится больше, чем засилье сенсоров. Тем более, что управляться с ними привыкаешь быстро. Даже комбинация приборов рисованная лишь наполовину.

Спидометр и тахометр остались аналоговыми, с олдскульной крупной оцифровкой. А фирменные для модели четыре дополнительных циферблата — уже виртуальные. Необходимый минимум тачскринов тоже есть.

Центральный дисплей на 10,2 дюйма адекватно откликается на нажатия, поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. За доплату в 120 тысяч рублей получите встроенную навигацию (ненужный рудимент) и развлекательную систему для пассажиров второго ряда. Это два дисплея по 12,6 дюйма, две пары беспроводных наушников и HDMI-входы для носителей.

Интерьер монументальный и (что неожиданно для «народного» американского бренда) собран из материалов достойного качества.

Кнопочное управление коробкой передач — фишка «американца». Количество кнопок для 2021 года зашкаливающее. Но на такое решение еще есть любители.

Раздельные «капитанские» кресла второго ряда — бесплатная опция. Но только для комплектации RST.

Кадиллак побогаче будет...

На Chevrolet Tahoe в России нельзя получить адаптивный круиз-контроль, функцию дополненной реальности для навигации, «вибрирующее» разными подсказками сиденье водителя. Нет вентиляции и массажера в передних сиденьях. Даже стеклоподъемники задних дверей имеют авторежим только на опускание. Наверх — держи клавишу до конца.И фонари на корме изобилуют лампами накаливания, что для такой цены удивительно. Однако основной перечень оборудования у Тахо и Эскалейда совпадает.

Стоит ли Tahoe десяти Грант?

«Только сумасшедший отдаст такие деньги за автомобиль. Пусть даже большой и полноприводный» — так думают владельцы Грант. «За харизму и бархатный голос V8 можно заплатить и больше», — утверждают те, для кого автомобиль больше, чем средство передвижения. И те, и другие по-своему правы.