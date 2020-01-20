Новый УАЗ Патриот или 10-летний Land Cruiser 200: тест-драйв

Какой из внедорожников вытянет меньше денег из кармана? Вы удивитесь выводу!

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— Да кому нужен Патриот за такие деньги? Лучше иномарку с пробегом взять!

— Ни за что не куплю старое «ведро». Морока с ремонтом! Лучше новая машина, с гарантией.

Эти споры были, есть и будут. Очередной повод — выход на рынок Патриота с автоматом. В максимальной комплектации Edition I он тянет на миллион триста. С кучей допоборудования цена подбирается к полутора миллионам!

В Ульяновске любят говорить про «русский Prado». Что-что, Патриот — это почти Land Cruiser? Ну, в каком-то смысле да: рама, жесткий задний мост, а за полтора ляма можно взять дорестайлинговый Land Cruiser 200 образца 2007–2011 годов. Десятилетний, с пробегом около 200 000 км.

Итак, старый «крузак» или новый уазик?

Сказка о потерянном месте

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Дергаю тугую дверную ручку Патриота и забираюсь в салон. Всё же не зря на стойках сделали ручки-скобы — удобно!

Без огромной палки коробки передач в салоне непривычно пусто. С маленьким селектором автомата сильнее бросаются в глаза гектары голого пластика — сколько же можно было сделать отделений и ниш для мелких вещей!

Салон УАЗа — царство контрастов. Ширине центрального туннеля позавидуют даже московские тротуары. Но. чтобы отрегулировать спинку, по-прежнему надо протискивать руку между сиденьем и дверной стойкой, - проще дверь открыть, чтобы не насажать синяков.

Функционал мультимедийной системы стал шире. Среди прочего на экране теперь отображается выбранный режим трансмиссии.

Интерьер Патриота отлит из жесткого пластика. «Сверчки» есть в салоне даже новой машины. Некоторые панели ­подогнаны плохо: зазоры неравномерные. Шестиступенчатый автомат Punch Powerglide 6L50 — лучшая деталь УАЗа. Коробка опера­тивно переключается вниз-вверх и, как показала практика, надежна.

Архитектура приборной панели проста и понятна. Но будьте осторожны, любители расчетливой езды: видишь «100 км/ч», а реальная скорость на 2 км/ч выше! Борткомпьютер не показывает средний расход топлива.

Однозонный климат-контроль в Патриоте понятен в управлении, но неэффективен: в автоматическом режиме то холодно, то жарко.

«Грязевой» арсенал УАЗа внушает уважение: в трансмиссии предусмотрена понижайка и блокировка заднего межколесного дифференциала.



Задним пассажирам жаловаться не на что. А какой багажник! Если небольшая сумка укатится в дальний угол, не дотянешься! Тем обиднее, что организация полезного пространства никакая.

В салоне непривычно спокойно: 150‑сильный мотор слышно, но никаких вибраций, что раньше транслировались через рычаг коробки передач, в машине с автоматом нет.

За десять лет кожа на сиденьях «двухсотого» немного износилась, но держится достойно.

Мéста во втором ряду Тойоты — вагон и маленькая тележка. Еще и сиденья перемещаются в продольном направлении.

Пассажирам второго ряда Тойота полагается не только обогрев, но и двухзонный климат-контроль.

Багажник «крузака» совершенно бездонный. А двустворчатая задняя дверь заметно облегчает погрузку и выгрузку.

Патриот уверенно трогается и разгоняется явно быстрее, чем того ожидаешь. По нашим замерам, в спринте до 100 км/ч он стабильно выезжает из 13 секунд. Неплохо для двухтонного внедорожника с четырехцилиндровым атмосферным мотором! Но не в спринте до сотни счастье, а в ездовом комфорте.

Автомат — лучшее, что случалось с УАЗом за последние лет десять. Хотя бы потому, что не надо «замешивать» длиннющим рычагом коробочное тесто.

Джиэмовская шестиступка неплохо играет ступенями. С легкой, но не затянутой паузой. Настройка автомата отлично подходит характеру Патриота, который остался тем же увальнем. Он хорош на отвратительной дороге и отвратителен на хорошей. Но количество автомобиля на каждый уплаченный рубль что надо: большой, тяжелый и относительно недорогой.

Всё это греет душу ровно до тех пор, пока не подойдешь к Тойоте. Не обращайте внимания на новый «фасад»: за 200 тысяч рублей владелец купил комплект из оптики, накладок на пороги, бамперов и капота — и теперь внешне это как бы обновленная «двухсотка».

Простая, но понятная аналоговая комбинация приборов неподвластна времени. Возраст выдают разве что крупные пиксели дисплея.

Большой экран мультимедийной системы «крузака» не поражает качеством картинки. Но функци­онал и логика управления достойны похвалы.

Модельный возраст почти не сказался на монументальном интерьере. Качество материалов соответствует статусу.

Двигатель, в отличие от уазовского, пускается кнопкой. Ниже — тумблер переключения режимов трансмиссии.

Центральный дифференциал Тойоты можно принудительно заблокировать.

В остальном машина старая, но до уровня «крузака» даже прошлого десятилетия Патриоту еще лет десять плыть с модернизациями по конвейеру. Никакие новомодные аудиосистемы и камеры заднего вида не заменят грамотно проработанной эргономики и отличных материалов, на которых практически не сказались пройденные 200 тысяч километров. Разве что обод руля местами отполировался.

Не беда, что регулировки в Патриоте механические, зато сиденья неплохо скроены. Вопросы есть только к профилю спинки в области поясницы.

УАЗ Патриот: тут вполне можно пожертвовать частью грузового отсека ради третьего ряда сидений. Хотя бы опционного.

На фоне «японца» задний ряд Патриота не поражает простором. Но на тесноту грех жаловаться — мéста хватит всем.

Задние пассажиры УАЗа не замерзнут: есть обогрев сидений и дополнительный отопитель.

Огромный багажник УАЗа радует вместимостью и расстраивает организацией — такой объем требует дополнительного обустройства.

Мéста — навалом! Просторно спереди, просторно сзади, огромный ­багажник.

Land Cruiser 200 тоже любит раскачиваться на волнах и кочках. Так же как УАЗ, он безразличен к размеру ям. И так же прекрасен на бездорожье. Но при этом — благороднее и понятнее. Руль не утаивает информацию о положении, а сотрудничает с водителем. Все толчки от колдобин растворяются в подвеске — бесшумно! А 235‑сильный восьмицилиндровый дизель не ревет как резаный, а приятно урчит даже при максимальном ускорении, завораживая тепловозной тягой. И заставляет меня краснеть за то, что пел дифирамбы Патриоту.

Вторая машина — в подарок

Дешевого сыра не бывает. Затраты на плановое техническое обслуживание «крузака» в четыре раза больше. Мало того что сами запчасти дороже, так еще и периодичность у Тойоты — традиционные 10 000 км, в то время как у УАЗа — 15 тысяч.

Чем хуже дорога, тем лучше проявляет себя УАЗ. Замкнуть подвеску невозможно. Работала бы еще бесшумно, а то металлическое лязганье достает.

После модернизации Патриот лучше ведет себя на прямой. Но извилистая дорога по-прежнему вгоняет его в ужас.

Land Cruiser очень интересует угонщиков, отчего у хозяина машины со временем развивается паранойя — не уехала ли она за ночь в неизвестном направлении? Возникает проблема с приобретением полиса каско, ведь максимальный возраст машины для этой страховки — десять лет. И даже если кто-то решится застраховать старую «двухсотку», при ее угоняемости полис обойдется в астрономическую сумму. С Патриотом таких проблем нет. Значит, уазик дешевле содержать?

Нет! Содержание машины складывается не только из обслуживания и страховки, есть еще потеря стоимости и затраты на топливо. И тут Патриот терпит фиаско. Недаром трип-компьютер не показывает расход топлива. Мы провели замеры: 17,5 литра 92‑го на 100 км в смешанном цикле. Дизельный Land Cruiser берет на пять литров меньше. За три года на горючку для УАЗа уйдет в полтора раза больше.

Не обращайте внимания на новый «фасад»: за 200 тысяч рублей владелец купил комплект из оптики, накладок на пороги, бамперов и капота — и теперь внешне это как бы обновленная «двухсотка». Главное — то, что Toyota Land Cruiser 200 на любой дороге демонстрирует фантастическую устойчивость на прямой.

Ход подвески «двухсотки» — около 60 см! Вывесить машину почти невозможно.

Удар под дых — цена на вторичке. За три года Патриот теряет до полумиллиона от первоначальной стоимости, а Land Cruiser, наоборот, демонстрирует какую-то фантастическую ликвидность, причем даже самые пожилые экземпляры дóроги. Понятно почему: надежность «крузака» очень высокая — наш экземпляр тому пример. За десять лет и почти 200 тысяч километров проводилось только плановое обслуживание с заменой расходников. Как показывает опыт вторичного рынка, машины даже после 300 тысяч километров всё еще живые. А вот УАЗ этим похвастаться не может. Самый надежный агрегат в российской машине — импортный автомат.

Двигатель ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с. в паре с автоматом позволяет набрать 100 км/ч за 12,8 секунды. Но расход огорчает: 17,5 л/100 км в смешанном режиме.

Дизельный V8 1VD-FTV объемом 4,5 литра снабжает «двухсотку» ломовой тягой по всей шкале тахометра.

ВЫВОДЫ

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Звучит «непатриотично», но Патриот не дал железных аргументов в свою пользу. С появлением автомата он стал намного приятнее и комфортнее, но стóит проехать несколько метров на пожилом «крузаке» — и становится очевидной гигантская пропасть, разделяющая эти машины.

За три относительно беспроблемных гарантийных года родной УАЗ съест больше денег (фактически придется купить еще один автомобиль), и это ставит точку в споре, - во всяком случае, для тех, кто покупает машины не за бюджетные деньги.

TOYOTA LAND CRUISER 200 Отличная динамика; просторный салон, высокий уровень комфорта и надежность Популярность у угонщиков; маленький межсервисный интервал, дорогие запчасти УАЗ ПАТРИОТ Энергоемкая подвеска, отлично настроенный автомат; просторный салон Плохое поведение на асфальте; шумный двигатель, очень высокий расход топлива

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

TOYOTA LAND CRUISER 200 УАЗ ПАТРИОТ Снаряженная / полная масса 2640 / 3300 кг 2015 / 2540 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,6 с н.д. Максимальная скорость 210 км/ч 150 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 93 л АИ-92 / 68 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 12,0 / 9,1 / 10,0 л / 100 км 13,7 / 9,5/ н.д. л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный бензиновый Расположение спереди, продольно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов V8 / 32 Р4 / 16 Рабочий объем 4461 см³ 2693 см³ Мощность 173 кВт/235 л.с. при 3200 об/мин 110 кВт/150 л.с. при 5000 об/мин Крутящий момент 615 Н·м при 1800–2200 об/мин 235 Н·м при 2650 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач А6 А6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 3,33 / 1,96 / 1,35 / 1,00 / 0,73 / 0,59 / 3,06 4,06 / 2,37 / 1,55 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,20 Главная передача 4,30 4,62 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная зависимая, пружинная / зависимая, рессорная Рулевое управление реечное, с ГУР винт-гайка, с ГУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые / барабанные Шины 285/65 R17 245/60 R18

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗА ТРИ ГОДА

TOYOTA LAND CRUISER 200 УАЗ

ПАТРИОТ Стоимость ТО 125 000 ₽* (ТО каждые 10 000 км, всего — шесть) 34 000 ₽ Полис ОСАГО** 20 000 ₽ 16 500 ₽ Потеря стоимости 110 000 ₽ 480 000 ₽ Расходы на топливо (при среднегодовом пробеге 20 000 км) 338 000 ₽ (реальный средний расход ДТ — 12 л/100 км) 450 000 ₽ (реальный средний расход АИ-92 — 17,4 л/100 км) Итого 593 000 ₽ 980 500 ₽ Стоимость 1 км пробега 9,88 ₽ 16,33 ₽

* Средняя стоимость ТО на неофициальной СТО. ** В качестве водителя выбран 40-летний человек с 20-летним стажем, проживающий в Москве.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель TOYOTA LAND CRUISER 200 УАЗ ПАТРИОТ Рабочее место водителя Спинка сиденья УАЗа неоптимально спрофилирована в области поясницы. Селектор автомата короток, усилие на нем велико. Спидометр занижает показания, на дисплее нет данных о расходе топлива. У Тойоты эти недочеты отсутствуют. Обзорность у обеих машин на одном уровне, но у Патриота есть камера заднего вида. Сиденье 9 8 Органы управления 9 8 Обзор 8 8 Салон В УАЗе пропадает много мéста спереди. На задних сиденьях в обеих машинах просторно; в Тойоте посадка удобнее и больше мéста в ширину. Багажник Патриота большой, а у «крузака» просто огромный и лучше организован; есть опционный третий ряд. Передняя часть 9 8 Задняя часть 9 8 Багажник 10 9 Ходовые качества Динамика УАЗа неплоха даже на фоне версии с механикой: у его двигателя уверенные низы и неплохая эластичность. Но они не идут ни в какое сравнение с характеристиками восьмицилиндрового дизеля Тойоты. Машины схожи по характеру управляемости — стабильность на прямой и вальяжность в поворотах, но обратная связь «двухсотки» честнее и понятнее. Эффективность тойотовских тормозов чуть лучше. Динамика 9 8 Тормоза 9 8 Управляемость 9 8 Комфорт Оба автомобиля поражают непробиваемостью подвески. В УАЗе выше количество передава­емых толчков и вибраций, а также уровень шума, особенно от двигателя. Однозонный климат-контроль Патриота в автоматическим режиме работает плохо. Некой компенсацией служат обогрев лобового стекла, руля и дополнительный отопитель для заднего ряда. К работе четырехзонного климат-контроля Тойоты претензий нет. Шум 9 7 Плавность хода 9 8 Климат 9 9 Приспособленность к России Оба автомобиля наделены потряса­ющей геометрической проходимостью. У Тойоты хуже угол въезда: мешает юбка переднего бампера. Тойоте снижена оценка за сервис по причине высокой стоимости запчастей и работы. Геометрическая проходимость 8 9 Сервис 7 8 Эксплуатация 7 8 Промежуточная оценка 8,67 8,13 Поведение вне дороги У соперников схожий внедорожный арсенал: понижающая передача, возможность блокировки межколесного дифференциала. У обоих большой ход подвески. Настоящие внедорожники! С автоматом на Патриоте стало гораздо проще дозировать тягу вне дорог. Энерговооруженность 9 8 Выносливость 9 9 Ходы подвесок 9 9 Общая оценка 8,72 8,22

Редакция «За рулем» благодарит Илью Чистова за предоставленный для теста автомобиль.

Новый УАЗ Патриот или 10-летний Land Cruiser 200: тест-драйв Какой из внедорожников вытянет меньше денег из кармана? Вы удивитесь выводу! Новый УАЗ Патриот или 10-летний Land Cruiser 200: тест-драйв



