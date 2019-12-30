Дата выхода нового УАЗа Патриота отложена — журнал За рулем

Дата выхода нового УАЗа Патриота отложена

Новое поколение самой ожидаемой новинки отечественного производства пришлось перенести на более поздний срок.

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Новое поколение УАЗа Патриота, который часто называют «Русским Прадо» из-за намерения автопроизводителя сделать внедорожник чрезвычайно надежным, начнет выпускаться не раньше второй половины 2021 года. Об этом в интервью изданию «Автоброкер» заявил исполнительный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин.

Причины, которые заставили предприятие сдвинуть сроки выхода новой модели на год, не называются. Изначально планировалось, что новинка появится в 2020 году: проект даже носил название «Патриот 2020».

Напомним, что автомобиль строится «с нуля», на модернизированной раме, и будет оснащаться абсолютно новыми узлами и агрегатами. В частности ЗМЗ уже разрабатывает для внедорожника новые двигатели — надежные, современные и экономичные.

Фото: УАЗ

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