Дата выхода нового УАЗа Патриота отложена

Снова тест про круговой перекресток: кто и кому тут уступает? Проезд по круговому перекрестку, как выяснилось из наших публикаций, вызывает больше всего непонимания. Разбираем очередность проезда на простом примере. Новая разводка автомобилистов — не ведитесь! Читатель «За рулем» поинтересовался, насколько эффективна замена масла в двигателе с пневмоочисткой системы: не выкачивание ли это денег из клиента? Наш эксперт отвечает. Инспектор просит пройти в патрульный автомобиль. А если я откажусь? Часто для составления протокола или просто для проверки документов инспекторы приглашают водителя «на свою территорию» — в патрульный автомобиль. Можете ли вы остаться у себя в машине или это предложение, от которого невозможно отказаться?