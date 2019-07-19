Совершенно новый УАЗ: «Русский Прадо» обещают сделать надежным

Глава «Соллерс» раскрыл некоторые подробности о новом автомобиле УАЗ.

Уже в следующем году на рынок должен выйти абсолютно новый УАЗ, который журналисты называют «Русский Прадо». Машина еще не показана, но уже есть некоторая информация о ней. Причем из первых уст — от главы группы «Соллерс» Вадима Швецова.

«Если говорить про аналогии, то нам, конечно, хотелось сделать этот автомобиль на новой платформе очень надежным, а надежность бренда Toyota легендарна. Мы все-таки не хотим делать сложный автомобиль с какими-то хайтек-решениями. Это будет не только внедорожник на новой платформе, но и автомобили для сектора B2B — кузов пикапа или кузов грузовичка, нескольких модификаций», — приводит «Коммерсант» слова Швецова.

Топ-менеджер признал, что нынешняя продукция УАЗ не отвечает требованиям современного рынка. В «русском Прадо» должны быть учтены все запросы аудитории. Это должно помочь части клиентов, которые сейчас используют иностранные автомобили, сделать выбор в пользу отечественных машин.