«Русский Прадо» получит новый двигатель от ЗМЗ

Предприятие уже разрабатывает новый мотор для УАЗа Патриота второго поколения.

Стало известно, что новая модель УАЗа, называемая «русским Прадо», с подачи главы Sollers Вадима Швецова получит двигатель отечественной разработки, над которым в данный момент работают специалисты Заволжского моторного завода (ЗМЗ), о чем в интервью корпоративному журналу «Мотор ЗМЗ» рассказал генеральный директор предприятия Руслан Горевой.

На сегодняшний день Ульяновский автомобильный завод является главным потребителем предприятия ЗМЗ, которое готово менять свою продукцию согласно требованиям УАЗа, как это недавно произошло с доработкой двигателей, предназначенных для работы в паре с автоматической трансмиссией Патриота. Теперь речь идет о разработке совершенно нового мотора, без которого у следующего поколения УАЗа Патриота и у предприятия, по словам Горевого, «нет будущего».

«Без нового продукта у компании нет будущего. Но если мы будем реализовывать все те инвестиционные стратегии, программы, которые у нас были намечены несколько лет назад, когда ожидалось восстановление рынка, мы просто не реализуем ничего. Поэтому нам сейчас важно сосредоточиться на основных вещах. Мы понимаем, что нам нужно запустить обновленный Патриот, в этот обновленный Патриот мы должны поставить новый двигатель — это приоритетные вещи», — говорит Руслан Горевой, который также является операционным директором УАЗа.

Вследствие того, что он занимает должности сразу на двух крупных российских заводах, Горевой рассуждает о развитии предприятий в их связке. Спроса на двигатель без разработанной вместе с ним модели нет, как не будет и спроса на новую модель со старым мотором, уверен топ-менеджер.

«Оптимизация продуктовой линейки, создание и запуск обновленного продукта — это цели не только Заволжского филиала, это цели холдинга УАЗ, потому что все мы прекрасно понимаем, что мотор сам по себе для рынка не является продуктом. Мотор является продуктом в составе автомобиля, и от того, как этот автомобиль продается, в принципе зависят успехи нашего производства», — делает вывод Руслан Горевой.

Для нового поколения Патриота разрабатывается новая рама с зонами запланированной деформации в случае столкновения. Передняя подвеска автомобиля будет независимая пружинная, а задняя — зависимая пружинная. Ранее появился слух, что «русский Прадо» получит турбодизельный мотор Ford, но эта информация пока не подтверждена.

УАЗ уже начал патентовать элементы нового поколения Патриота. Например, фары и элементы салона.

Фото: УАЗ