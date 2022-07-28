Если не гнаться за свежим годом выпуска, можно найти весьма достойный экземпляр.

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Классическая трехдверная Нивы давно стала легендой наравне с Mitsubishi Pajero, Land Cruiser или «геликом». Вот только стоят они в разы больше — если говорить о новых автомобилях.

Однако если рассмотреть вторичный рынок, то по цене новой Нивы (около миллиона рублей) можно найти немало культовых внедорожников.

В нашем списке Toyota Land Cruiser, Mercedes G-класса, Mitsubishi Pajero, Jeep Grand Cherokee и Land Rover Discovery. Насколько они будут старыми и чего от них ждать?

1. Toyota Land Cruiser 100

Примерно за миллион рублей можно найти «сотый» Land Cruiser 2000–2001 года выпуска.

Слабых мест у этого внедорожника нет, потому и цены держатся на высоком уровне. Иногда встречаются дизели 1HD (204 л.с.). Каждые 80–90 тысяч нужно менять ремень ГРМ и следить за состоянием системы охлаждения. От нее зависит ресурс турбины.

Чаще встречаются «сотки» с восьмицилиндровым двигателем объемом 4,7 литра (235 л.с.). Раз в 50 тысяч у него нужно регулировать клапаны и менять ремень ГРМ каждые 80 тысяч км.

Пятиступенчатая автоматическая коробка нуждается в регулярной смене масла (40–50 тысяч км).

Подвеска требует небольшой ревизии не чаще чем в раз 150 тысяч км.

Также обязательно стоит проверить историю автомобиля — у угонщиков Land Crusier невероятно популярен.

Краска у «крузака» слабое место — сколы появляются быстро. А коррозия атакует кромки дверей. Кожа сидений и руля, как и пластик дверей и панели, стойко переносят большие пробеги, что нехарактерно для японских автомобилей.

2. Mercedes G-класса

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Гелендваген — это тот случай, когда цена зависит от состояния, а не от года. Поэтому по цене Нивы можно найти машины 1994–2000 года.

Порой встречаются «гелики» с дохлым мотором М102 (2,3 литра, 126 л.с.). Главной проблемой этого двигателя остается быстрый износ распредвала. Замена требуется через 150–160 тысяч. Чаще попадаются машины с бензиновым V6 (215 л.с.). Если двигатель страдает расходом масла, то со 100-процентной долей вероятности нужно менять маслосъемные колпачки.

Есть Мерседесы и с дизелем ОМ606 (177 л.с.). Этот турбодизель уже не относится к «миллионникам», как его атмосферные предшественники. Но 500 тысяч он проходит спокойно. Даже турбина ходит больше 300 тысяч километров.

Попадаются версии и с пятилитровым монстром M113 (296 л.с.). Слабых мест у него два — расход топлива и конский транспортный налог. Зато по части надежности он не уступает трехлитровому дизелю.

Обязательно проверьте, нет ли вибраций при движении, которые вызваны износом крестовин переднего и заднего кардана. Также могут износиться ШРУСы промежуточного вала. Новый «оригинал» стоит дорого, но профильные сервисы уже давно освоили ремонт.

Коррозии подвержены передняя кромка капота, дверные петли и колесные арки. Большинство машин с кожаной отделкой. Кожа очень стойкая, а деревянные вставки редко покрываются трещинами.

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