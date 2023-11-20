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Озвучены цены на бюджетный внедорожник BAIC BJ40 с премиальными опциями

Новый внедорожник BAIC BJ40 имеет богатое оснащение и цену ниже, чем у Tank 300

Рамный внедорожник BAIC BJ40 после рестайлинга стал намного функциональнее и доступнее среднеразмерного внедорожника Tank 300. На открывшемся в китайском Гуанчжоу автосалоне второе поколение этой модели в трех комплектациях предлагалось по цене от 180 тыс. до 220 тысяч юаней (примерно 25-31 тысяча долларов или 2,2-2,8 млн рублей).

При том, что стоимость Tank 300 варьируется от 200 до 227 тысяч юаней, новый BAIC BJ40 не может похвастаться таким набором премиальных опций, как у его конкурента. Рамный внедорожник Beijing BJ40 с дорожным просветом 230 миллиметров способен преодолевать брод глубиной до 750 мм. Углы въезда/съезда/рампы равны 37/35/27 градусам. Габариты новинки 4790х1940х1929 мм при колесной базе 2760 мм. По габаритам и проходимости BJ40 аналогичен Tank 300.

BAIC BJ40
BAIC BJ40
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В салоне BJ40 безрамочные двери, двухслойные стекла, выдвижная подставка для ног у переднего пассажира и большой планшет. На автомобиле установлен бензиновый турбомотор объемом 2,5 л мощностью 234 л.с. (395 Нм) в сочетании с восьмиступенчатым автоматом.

Стоит отметить, что цена предыдущего поколения Beijing BJ40 стартует от 4,35 млн рублей. Новый BJ40 пока не экспортируется, но старт продаж «старшего» Beijing BJ60 с бензиновым или дизельным двигателем стартует на рынке РФ уже в 2024 году.

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Источник: Speedme.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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