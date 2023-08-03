«Китайский Wrangler» BAIC BJ40 – садимся за руль и удивляемся!

Турбомотор 2.0 выдает 225 л.с., что больше, чем у Tank 300 и Haval Dargo. Движок работает в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF...

Что и говорить, характеристики силового агрегата внушают интерес. Как и внешность – BAIC BJ40 действительно похож на Рэнглер, только по габаритам он чуть скромнее.

Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин в новом номере журнала рассказывает о первых впечатлениях от BAIC BJ40 калининградской сборки. Стоит ли он своих 3,907 млн рублей (столько будут просить дилеры уже в августе)?

Особенно интересно, что у такого «брутала» в салоне. Эксперт считает, что в такую машину отлично вписалась бы аналоговая комбинация приборов. Но китайцы рассудили по-своему и поставили ЖК-дисплей.

Рассказ про медиасистему с дисплеем 10,3” отложим: на машине из тестовой партии она не русифицирована и не перепрошита под наш рынок. Пока заметим лишь не свойственное машинам последних поколений решение: ММС имеет двойное управление, через тачскрин и блоком кнопок между сиденьями.

Подушек безопасности только две. Понятно, что при такой конструкции (BJ40 – это кабриолет со съемной крышей) шторки встроить некуда, но боковые в спинках передних кресел не помешали бы.

Самый стильные элемент салона – размещенная между центральными дефлекторами кнопка пуска мотора, «опоясанная» шайбой выбора режимов трансмиссии. У BJ40 классический part-time с жестким подключением передка и понижайкой. Блокировки заднего дифференциала нет.

Зато минимальный «зимний пакет» присутствует. Иные «калининградские китайцы» получат его лишь в следующих итерациях, а у российской версии BJ40 уже сейчас есть обогрев передних сидений и руля.

Более подробно о новейшем джипе BAIC BJ40 и о нашей поездке на «Автотор» – в августовском выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах: