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Стало известно, когда начнутся продажи BAIC BJ40 калининградской сборкиСтало известно, когда начнутся продажи BAIC BJ40 калининградской сборки
Внедорожники BAIC BJ40, выпущенные в...

Стало известно, когда начнутся продажи BAIC BJ40 калининградской сборки

Внедорожники BAIC BJ40, выпущенные в Калининграде, в августе появятся у дилеров.

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Калининградский завод «Автотор» уже в августе начнет продажи в России нового внедорожника BAIC BJ40. Цена новинки стартует от 3,907 млн рублей.

Уже сейчас можно сделать предзаказ на автомобиль, но ключи от него можно будет получить не раньше чем во второй половине августа.

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Среднеразмерный рамный внедорожник BAIC BJ40 с полным приводом и жестко подключаемой передней осью россиянам предложат с 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л. с., который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Для движения в условиях бездорожья установлена раздатка с понижающей передачей. Также для повышенной проходимости передний и задний бамперы специально спроектированы для обеспечения максимальных углов въезда и съезда.

Отличительной чертой модели является наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента.

Источник: Российская газета

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