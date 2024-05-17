Майские подарки для вашей машины – все будут довольны!

Финал весны, как ни странно, – особое время года для автомобилистов. И к нему надо подготовиться!

Мы собрали более десятка идей, что обязательно понадобится вашему автомобилю (и вам, конечно) в конце весны – начале лета. Эти вещи сделают поездки приятнее, а купить их можно в пару кликов на Мегамаркете. Тем более что промокод ТЮЛЬПАН дает скидку 2000 рублей при покупке от 4000 рублей! Полные правила акции – здесь.

Шторки на окна

Начало мая подвело, и солнца оказалось не так много, но теперь его будет в избытке. Так что вам понадобятся шторки на окна, даже если задние стекла у вашего авто затемнены, – передние-то тонировать нельзя. И через эти окна в салон во время стоянок будет попадать слишком много света и тепла: раскаленный руль и сиденья – то еще удовольствие.

Упростим жизнь и себе, и климатической системе. Для этого достаточно купить шторки: пару самых простых – на присосках и серебристую – на лобовое стекло. Кстати, для лобового стекла есть шторки в виде зонтиков, которые проще устанавливать и снимать.

Для длительных стоянок лучше купить чехол. Он не обязательно должен закрывать весь автомобиль до земли. Такой чехол защитит автомобиль не только от солнца, но и от пыли, пыльцы, дождя. Подбирать чехол надо под габариты машины. Кстати, на Мегамаркете подобрать чехол очень просто – по марке и модели автомобиля.

Полироль и антидождь

Продолжим тему защиты кузова от солнца и осадков. Давно покупали полироль? Современные составы легко наносятся и растираются, поэтому драить машину по часу не придется. Полироли защищают краску от выгорания, пескоструя, придают ей блеск и облегчают последующие мойки, не давая потенциально стойким загрязнениям прилипать к поверхности.

Стекла и фары, а также заднюю оптику советуем обработать антидождем, чтобы влага на них не задерживалась и не мешала обзору или свету – нас ждут ливни с грозами. Вода на окна будет лететь также из-под колес других автомобилей, но из-за использования антидождя она будет тут же стекать, не оставляя грязных разводов.

Ароматизатор для салона

Не все любят ароматизаторы, но есть случаи, когда они окажутся незаменимыми. И все из-за котов, которые начали активно метить территории и автомобили. Нет, не салоны машин, а бамперы, вонь с которых попадает в воздухозаборник и проникает в салон. Поэтому стоит купить регулируемый ароматизатор, который можно открывать и закрывать.

Возможно, вам больше понравятся автомобильные ионизаторы и увлажнители, а также очистители воздуха. Часто они также имеют функцию ароматизации.

Салфетки автомобильные

Чаще всего с открытыми или приоткрытыми окнами мы ездим именно весной, когда еще не жарко, но уже не холодно и хочется ветерка в лицо. При этом накопившаяся за зиму мелкая пыль на обочинах еще не смыта дождями. В результате салон быстро покрывается пыльным слоем. Проще всего протереть его влажными салфетками – во время ожидания на долгих светофорах, ж/д переездах, в пробках.

Пылесос

Из-за той же пыли стоит обзавестись автомобильным пылесосом. Кроме того, весной и летом люди чаще делают перекусы в автомобилях, оставляя на сиденьях и обивке крошки. Также пылесос легко справится с высохшей грязью, попавшей в салон на обуви.

Можно выбрать пылесос, питающийся от прикуривателя, а можно купить беспроводную версию. Главное, чтобы в комплект входило побольше разнообразных насадок, с помощью которых будет проще добраться до труднодоступных мест в салоне и багажнике.

Омывайка летняя

Часто автомобилисты используют в качестве омывательной жидкости обычную воду. Но делать этого не стоит из-за риска появления отложений кальция в системе (в бачке и шлангах). Кроме того, вода не имеет таких моющих свойств, как специальная летняя омывайка. Эта жидкость гораздо лучше и быстрее удаляет с лобового стекла остатки насекомых и не оставляет белого налета возле форсунок и по краям стекла. Она стоит дороже воды, но это оправдано.

Автомобильный холодильник

Самый универсальный аксессуар и один из самых полезных в теплое время года – автохолодильник. Этот бокс можно поставить и в салоне, и в багажнике, а во время пикников выносить его из автомобиля поближе к месту отдыха.

Автомобильный холодильник может не только охлаждать напитки и сохранять мороженое в долгом путешествии, но и быть полезным, когда вы везете домой из магазина скоропортящиеся продукты. Вам уже не нужно будет спешить переложить скорее рыбу или пельмени из пакетов в морозилку, и вы сможете делать по пути остановки, не переживая за оставленные в салоне машины покупки.

Коврики

Летом громоздкие резиновые коврики-ванны в салоне необязательны. Вытряхивание из них кучек пыли – непростое занятие: часто грязь просыпается в салон.

Гораздо приятнее в теплое время года пользоваться тонкими летними ковриками, полиуретановыми или текстильными. Мыть их можно так же, как резиновые. Есть также коврики EVA (благодаря сотам они хорошо удерживают грязь и без бортиков) и легкие коврики из термоэкопласта, которые проще вытряхивать, чем резиновые.

Автомобильный регистратор

Если у вас нет видеорегистратора, то сейчас, весной, самое время его купить. Первое тепло нередко делает водителей и пешеходов не совсем адекватными. Появляются из ниоткуда самокатчики и велосипедисты, а на курортах активизируются мошенники, которые инсценируют наезд на них на пешеходных переходах. Наличие видеорегистратора избавит от споров и проблем. Мошенники же, увидев видеорегистратор, переключат внимание на другой автомобиль, без этого гаджета.

Очки и удобная обувь

Солнцезащитные очки – важный аксессуар для автомобилиста. Хорошо, если в машине всегда есть такие очки – так вы никогда не забудете их дома. Говорить о плюсах солнцезащитных очков – лишнее: они позволяют лучше видеть дорогу и берегут глаза.

А вот удобная обувь для вождения – не самая очевидная вещь. Управлять автомобилем в туфлях на большом каблуке или сандалиях, а также в строгих ботинках не стоит. В случае аварийной ситуации на дороге такая обувь не позволит должным образом среагировать на угрозу, быстро и точно ударить по педали тормоза, например. Поэтому пара кроссовок под сиденьем, которую вы наденете перед поездкой, придаст вам уверенности.

Что еще

На Мегамаркете есть немало интересных и полезных вещей для автомобилистов – отличных подарков для себя или для друзей. Например, устройства громкой связи, держатели для смартфона, органайзеры, чехлы и многое другое. Раздолье для шопинга.

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