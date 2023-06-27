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«Автотор» собрал тестовую партию внедорожников BAIC BJ40«Автотор» собрал тестовую партию внедорожников BAIC BJ40
Старт серийного производства намечен на июль...

«Автотор» собрал тестовую партию внедорожников BAIC BJ40

Старт серийного производства намечен на июль 2023 года.

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На калининградском заводе «Автотор» началась подготовка к производству кроссовера BAIC BJ40. В тестовом режиме на предприятии уже произведено несколько единиц нового внедорожника.

«В процессе подготовки к серийному производству ведется работа по корректировке операционных карт, настройке и перепрограммированию инструмента и оборудования, оснащению дополнительным оборудованием производственной линии, предназначенной для выпуска новой модели. Завершается процесс обучения персонала, непосредственно задействованного в сборочном производстве», – говорится в сообщении компании.
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Среднеразмерный рамный внедорожник BAIC BJ40 россиянам предложат с 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л. с., который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд. Также для повышенной проходимости передний и задний бамперы специально спроектированы для обеспечения максимальных углов въезда и съезда.

Отличительной чертой модели является наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента.

За Рулем

Источник и фото: Автотор

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