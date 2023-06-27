«Автотор» собрал тестовую партию внедорожников BAIC BJ40

Старт серийного производства намечен на июль 2023 года.

На калининградском заводе «Автотор» началась подготовка к производству кроссовера BAIC BJ40. В тестовом режиме на предприятии уже произведено несколько единиц нового внедорожника.

«В процессе подготовки к серийному производству ведется работа по корректировке операционных карт, настройке и перепрограммированию инструмента и оборудования, оснащению дополнительным оборудованием производственной линии, предназначенной для выпуска новой модели. Завершается процесс обучения персонала, непосредственно задействованного в сборочном производстве», – говорится в сообщении компании.

Среднеразмерный рамный внедорожник BAIC BJ40 россиянам предложат с 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л. с., который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд. Также для повышенной проходимости передний и задний бамперы специально спроектированы для обеспечения максимальных углов въезда и съезда.

Отличительной чертой модели является наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента.

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Источник и фото: Автотор