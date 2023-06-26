BYD Yangwang U8 – новый китайский внедорожник с «секретом»

Согласно данным, автомобиль потребляет всего 2,3 литра на 100 километров. Но, как оказалось, это не совсем правда.

BYD Yangwang U8 – это новый внедорожник из Китая, который был представлен на Шанхайском автосалоне в апреле этого года. Автомобиль уже получил разрешение на производство, и первые экземпляры даже появились на дорогах общего пользования.

Один из блогеров из Китая, который имел удовольствие прокатиться на Yangwang U8, опубликовал фото приборной панели, на которой были указаны интересные данные. Оказалось, что этот внедорожник является электромобилем с четырьмя моторами суммарной мощностью 1200 л. с. и потребляет около 30 кВтч на 100 км. Для обеспечения запаса хода в 500 км необходима батарея емкостью не менее 150 кВтч.

Кроме того, на приборной панели также указан расход бензина - 2,3 литра на 100 км. Откуда взялось это значение, не совсем ясно, так как показания расхода топлива суммируются с показаниями потребления электричества. Возможно, в Yangwang U8 установили «расширитель хода» – небольшой двигатель внутреннего сгорания для зарядки батареи. В любом случае, суммарный расход в пересчете на бензин составляет 11 литров на 100 км, что является неплохим результатом для внедорожника длиной более 5,3 м и снаряженной массой около 3,5 тонны.

Официальная премьера BYD Yangwang U8 запланирована на август, а поставки автомобилей первым покупателям начнутся уже в сентябре.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: IXBT

Фото: BYD