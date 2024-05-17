Все ради зацепа: как готовят трассу для дрэг-заездов? Это целая технология

«За рулем» рассказал о технологии подготовки поверхности трека для дрэг-рейсинга

Напоминаем, 23 июня в подмосковном RDRC Racepark состоится яркое и масштабное автомобильное событие, в центре которого будут дрэг-заезды на классической дистанции в 402,3 метра. Вашему вниманию – яркие машины: дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили. Правила просты: нужно первым пересечь финишную линию!

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Возможно многие не задумывались, но гоночная трасса - это не просто качественно уложенный асфальт. Это хорошо подготовленное по особой технологии полотно. В дрэг-рейсинге одним из важнейших факторов успеха является состояние покрытия трека. От его качества напрямую зависит сцепление колес с поверхностью, а значит скорость, управляемость и безопасность гонок.

Трасса для дрэг-рейсинга

Вот как происходит подготовка гоночного трека:

Очистка и разметка

Перед началом подготовки трек тщательно очищается от мусора, пыли и грязи. Затем на него наносят дорожную разметку, обозначающую границы трассы, зоны безопасности и линии старта и финиша.

Покрытие трассы

Для обеспечения лучшего сцепления трек покрывают специальным раствором, состоящим из клея и битума. Этот раствор обеспечивает максимальное сцепление шин с поверхностью. Во время соревнований возможен разлив технических жидкостей на трассу. В таком случае, даже из-за маленькой лужицы придется обрабатывать трек заново.

Тестирование трека

После высыхания покрытия проводится тестирование трека. Член команды гонщиков использует прибор под названием track meter. Это устройство состоит из самого прибора и Т-образной ножки, на которой закреплен кусок резины, по составу похожий на слики гоночных автомобилей. Член команды нажимает ногой на прибор и зажимает кнопки, что приводит к вращению резинки. Устройство выдает показания о коэффициенте сцепления поверхности трека. Полученные данные используются командой гонщиков для настройки дифференциала и сцепления автомобилей. Правильная настройка позволяет добиться оптимального сцепления и управляемости на разных участках трека.

Правильная подготовка трека является одним из важнейших этапов подготовки к гонке. Это обеспечивает безопасность и создает оптимальные условия для достижения максимальной скорости и производительности гоночных автомобилей.

Насладиться вживую этими яркими и захватывающими заездами вы сможете на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ. Напоминаем, 23 июня, RDRC Racepark, не пропустите самое масштабное автомобильное событие лета!

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