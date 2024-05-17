Этот конкурент УАЗа Пикап заметно подешевел: скидки до 300 тыс. рублей

Цены на пикап Dongfeng DF6 2023 года снизились в России на 150-300 тыс. рублей

Рамный полноприводный пикап Dongfeng DF6 китайской сборки стал намного доступнее в России благодаря появлению прямой скидки. Этого конкурента УАЗа Пикап теперь можно купить на 150-300 тысяч рублей (4,4-9,1%) дешевле.

В России автомобиль предлагается в трех комплектациях: Comfort, Premium и Luxury. Самая большая прямая скидка – в 300 тысяч рублей – распространяется на версии Comfort и Luxury, а в средней комплектации Premium скидка равна 150 тысячам рублей.

Dongfeng DF6

Итоговые цены на Dongfeng DF6 2023 г. в. с учетом скидок таковы: Comfort стоит 2 999 000 рублей, Premium – 3 299 000 рублей, Luxury – 3 499 000 рублей. В Dongfeng пояснили, что такое спецпредложение действует не у всех дилеров, а количество машин ограничено.

По размерам Dongfeng DF6 сопоставим с УАЗом Пикап, но немного длиннее его (5310 мм против 5125 мм). Грузовая платформа позволяет перевозить различные грузы, в том числе европалеты. Полный привод с жестко подключаемой передней осью и понижающим рядом в раздатке и дорожный просвет в 220 мм обеспечивают высокую проходимость.

Интерьер Dongfeng DF6

Предлагается два варианта двигателей. Это турбодизели: 2,5-литровый мощностью 136 л. с. и 2,3-литровый с отдачей 163 л. с. Моторы работают в сочетании с 5-ступенчатой и 6-ступенчатой МКП либо 8-диапазонным АКП.

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Источник: Автоновости дня