Подсмотрено у Джипа, но не Wrangler – рамный SUV BAIC BJ40
Первые рамные внедорожники BAIC BJ40 начали выдавать клиентам в августе. Автомобиль интересный, привлекает внимание клиентов, и продаваться наверняка будет неплохо, но пока, говорят дилеры, в наличии ограниченное число машин.
Россиянам внедорожник предлагается только в одной комплектации Flagship с двухлитровым бензиновым турбомотором.
Коротко о характеристиках модели:
- габариты (длина х ширина х высота х база) 4645x1925x1871x2745 мм
- есть понижающая передача
- двигатель 2.0 турбо, 218 л.с.
- 8-ступенчатый автомат
- снаряженная/полная масса – 2155/2505 кг
- объем багажника – 532/965 л (при сложенных задних сиденьях)
- объем топливного бака – 75 л
- время разгона до 100 км/ч – 10,9 c
- экологический класс – Евро-6.
Отличительная черта BJ40 – съемная крыша, частично снять которую можно, по заявлению производителя, без всякого инструмента. Однако сделать это оказалось не так-то и просто.
Несмотря на то, что внешне автомобиль очень уж напоминает Jeep Wrangler, при ближайшем рассмотрении оказывается, что общего у них мало.
Имидж имиджем, но с машиной нужно как-то жить – подробнее об этом в видеообзоре «За рулем».
Кстати, сейчас за такой автомобиль придется выложить 4 350 000 рублей.
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Видео, фото: «За рулем»
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