#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
9 мая
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
Мойка двигателя под давлением: когда чистота...
Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы
9 мая
Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы
Эксперт Ладушкин: GPS-трекер — лучшая защита...

Эти «параллельные» автоновинки скоро приедут на российский рынок

Дилеры рассказали о новых BMW, Mercedes и Toyota для России

Рынок новых автомобилей в России продолжает оживать – и речь не только об официальных поставках. Параллельный импорт тоже набирает ход: дилеры не просто поддерживают альтернативные каналы, а заметно увеличивают объёмы ввозимых машин.

Корреспондент Autonews.ru поговорил с представителями «Рольфа», «Авилона», Major и Favorit Motors. Выяснилось, какие именно модели появятся у дилеров в ближайшие месяцы.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Платные дороги России 2026: что нового?

Главные ожидаемые «параллельные» премьеры

Одной из самых ярких моделей года станет BMW XM Label. Речь про гибридный кроссовер мощностью 748 лошадиных сил, с броским дизайном и насыщенной комплектацией. По словам дилеров, привезут его из Китая – раньше такие машины доставляли только под заказ и буквально штучно.

Среди легковых моделей BMW тоже есть движение. Уже анонсированы новые поколения «пятёрки» и «семёрки» – их дилеры планируют ввозить наряду с кроссоверами.

Ещё одна заметная новинка – роскошный седан Mercedes-Benz Maybach S-Class. После рестайлинга, который прошёл вслед за обычной «четырехдверкой», машина получила крупную решётку радиатора с обновлённым рисунком и светящуюся эмблему. Вдобавок инженеры доработали пневмоподвеску Airmatic и пересмотрели линейку двигателей.

Поставки Maybach S-Class ожидаются к концу лета. Также дилеры анонсировали появление в России таких моделей, как Mercedes-Benz GLE, Lexus ES, Toyota bZ7, Toyota GR Yaris, Volkswagen ID. Era 9X.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Autonews.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 65
07.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0