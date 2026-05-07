Эти «параллельные» автоновинки скоро приедут на российский рынок

Дилеры рассказали о новых BMW, Mercedes и Toyota для России

Рынок новых автомобилей в России продолжает оживать – и речь не только об официальных поставках. Параллельный импорт тоже набирает ход: дилеры не просто поддерживают альтернативные каналы, а заметно увеличивают объёмы ввозимых машин.

Корреспондент Autonews.ru поговорил с представителями «Рольфа», «Авилона», Major и Favorit Motors. Выяснилось, какие именно модели появятся у дилеров в ближайшие месяцы.

Главные ожидаемые «параллельные» премьеры

Одной из самых ярких моделей года станет BMW XM Label. Речь про гибридный кроссовер мощностью 748 лошадиных сил, с броским дизайном и насыщенной комплектацией. По словам дилеров, привезут его из Китая – раньше такие машины доставляли только под заказ и буквально штучно.

Среди легковых моделей BMW тоже есть движение. Уже анонсированы новые поколения «пятёрки» и «семёрки» – их дилеры планируют ввозить наряду с кроссоверами.

Ещё одна заметная новинка – роскошный седан Mercedes-Benz Maybach S-Class. После рестайлинга, который прошёл вслед за обычной «четырехдверкой», машина получила крупную решётку радиатора с обновлённым рисунком и светящуюся эмблему. Вдобавок инженеры доработали пневмоподвеску Airmatic и пересмотрели линейку двигателей.

Поставки Maybach S-Class ожидаются к концу лета. Также дилеры анонсировали появление в России таких моделей, как Mercedes-Benz GLE, Lexus ES, Toyota bZ7, Toyota GR Yaris, Volkswagen ID. Era 9X.