Новый японский кроссовер с гарантией: хорош всем, кроме...
Subaru Crosstrek – это по сути третье поколение модели XV, кроссовер длиной 4,5 м на базе Импрезы. Машина глобальная – продается в Азии, Америке, Европе. И у нас – по параллельному импорту, но с вполне официальной дилерской гарантией в 3 года или 100 тысяч км.
Вечные ценности
Все субаровские ценности на местах: клиренс 220 мм, двухлитровый оппозит, клиноцепной вариатор, «симметричный» полный привод, хотя и с муфтой привода задних колес.
Дизайн – вроде бы переосмысленные 2000‑е, но это новое поколение, а не рестайлинг. Рациональность превалирует перед стилем: из выставленной напоказ зоны дворников поводки легко поднять, чтобы вымести снег, а фары – держитесь крепче, поклонники «китайцев»! – адаптивные и с омывателями.
Под капотом – микст из знакомых агрегатов и суперсовременных решений типа электрического усилителя тормозов. Работает бесподобно, обеспечивая легкую и «прозрачную» педаль с любых скоростей.
Багажник – не самое сильное место Кросстрека еще и потому, что под высоким полом лежит полноразмерная запаска. В отличие от «китайцев», есть шторка. А вот свет и здесь, и по всему салону – без кавычек старый, ламповый. Похоже, это общий принцип Subaru: если работает хорошо, зачем менять.
Взять передние кресла. Вроде бы простые, с недлинной подушкой – но сотни километров в них не приводят к усталости. Геометрия посадки на заднем диване тоже удивляет на фоне «китайцев»: почему так удобно? Правда, третий здесь однозначно лишний: нешироко, а тоннель огромен.
Не суди по лицу
Теперь забудьте всё вышесказанное, потому что главное в Кросстреке – как он едет. Это машина именно из 2025 года, а не 2000‑х, и настроенная людьми для людей.
Атмосферных 150 сил может не хватать на бумаге, но на деле – любой разгон точен, понятен и соразмерен нажатию педали. В настройках вариаторов Subaru по-прежнему знает толк. Да и по надежности Lineartronic хорош.
Повороты Crosstrek «лайкает» без тени сомнений, крены при таком клиренсе можно считать никакими. Нормальный круглый руль дает честную обратную связь, а еще – опять привет «китайцам» – он чист от ударов и вибраций.
Вообще, шумовиброзащита – будто не от японского автомобиля. Ни мотора, ни подвески, ни колес почти не слышно. Только ветерок на скорости. Простой рестайлинг такого бы не дал: работает пересчитанный кузов.
Подвеска не из мягких, однако тряской ее тоже не назвать, а вот потрясающе энергоемкой – пожалуйста. То, что надо для России.
Сделано людьми
На сладкое – эргономика. Выверенная посадка за рулем, обилие физических кнопок (20 из них – на баранке!), «крутилки» громкости и настройки радио, идеальный механический селектор коробки плюс возможность переключать квазипередачи лепестками… Каждая клавиша, даже рычажок поворотников, оставляет ощущение, что фидбэк, опять же, выверяли люди для людей.
На этом фоне даже не замечаешь нехватки автостеклоподъемников сзади или простеньких материалов салона. Вам стучать по панелям или ехать?
Медиасистема – также из разряда «так можно было»? Внятное зонирование различных систем, крупные шрифты, возможности персонализации и создания своих иконок. Еще бы яркости добавить… Но по логике построения меню ни один «китаец» и близко не стоит. Да и по русификации.
Симметрия
В основе Кросстрека – эволюция платформы SGP (Subaru Global Platform), почти не изменившаяся по габаритам, но приобретшая заметно более жесткий кузов.
Фирменная безрадарная система активной безопасности EyeSight получила третью видеокамеру и работает на редкость адекватно. Камеры кругового обзора – теперь на 360 градусов.
***
Чем это закончится, вы уже догадываетесь: за новый Crosstrek субаровские дилеры просят от 4,9 млн рублей. Правда, неплохо упакованный и с выбором цветов, недоступным «китайцам» – синий и оранжевый перламутры, голубой или красный обычные колеры…
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
|
Еще одна госпошлина станет дороже...
|
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход
Но, например, соразмерный Geely Atlas в топе тоже уже выходит за 4 млн рублей, а в нем рука дизайнеров явно видна сильнее, чем инженеров. И ведь берут увлеченные люди другие новые Subaru – Outback по ценам от 7,25 млн рублей или Forester от 7,05 млн (с мотором 2,0 – от 5,3 млн). Что-то знают?
Subaru Crosstrek
- Длина / ширина / высота / база 4495 / 1800 / 1600 / 2670 мм
- Снаряженная масса 1608 кг
- Объем багажника 291/1261 л
- Максимальная скорость 198 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 10,5 с
- Двигатель бензиновый, О4, 16 клапанов, 1995 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 6000–6200 об/мин; 196 Н·м при 4000 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ‑95 / 63 л
- Расход топлива в городском / загородном цикле 9,4 / 6,0 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; CVT
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте