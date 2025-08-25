Новый японский кроссовер с гарантией: хорош всем, кроме...

Опубликован видеоотчет с тест-драйва кроссовера Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek – это по сути третье поколение модели XV, кроссовер длиной 4,5 м на базе Импрезы. Машина глобальная – продается в Азии, Америке, Европе. И у нас – по параллельному импорту, но с вполне официальной дилерской гарантией в 3 года или 100 тысяч км.

Вечные ценности

Все субаровские ценности на местах: клиренс 220 мм, двухлитровый оппозит, клиноцепной вариатор, «симметричный» полный привод, хотя и с муфтой привода задних колес.

Дизайн – вроде бы переосмысленные 2000‑е, но это новое поколение, а не рестайлинг. Рациональность превалирует перед стилем: из выставленной напоказ зоны дворников поводки легко поднять, чтобы вымести снег, а фары – держитесь крепче, поклонники «китайцев»! – адаптивные и с омывателями.

Subaru Crosstrek. Цена в России от 4 900 000 ₽

Под капотом – микст из знакомых агрегатов и суперсовременных решений типа электрического усилителя тормозов. Работает бесподобно, обеспечивая легкую и «прозрачную» педаль с любых скоростей.

Электрический усилитель тормозов дает отличный контроль замедления. Аккумулятор – на 62 А·ч, в теплозащитном кожухе.

Багажник – не самое сильное место Кросстрека еще и потому, что под высоким полом лежит полноразмерная запаска. В отличие от «китайцев», есть шторка. А вот свет и здесь, и по всему салону – без кавычек старый, ламповый. Похоже, это общий принцип Subaru: если работает хорошо, зачем менять.

Багажник невелик: больше 291 литра никто и не обещал. При складывании спинок ­получается плоский пол.

Взять передние кресла. Вроде бы простые, с недлинной подушкой – но сотни километров в них не приводят к усталости. Геометрия посадки на заднем диване тоже удивляет на фоне «китайцев»: почему так удобно? Правда, третий здесь однозначно лишний: нешироко, а тоннель огромен.

Не суди по лицу

Теперь забудьте всё вышесказанное, потому что главное в Кросстреке – как он едет. Это машина именно из 2025 года, а не 2000‑х, и настроенная людьми для людей.

Атмосферных 150 сил может не хватать на бумаге, но на деле – любой разгон точен, понятен и соразмерен нажатию педали. В настройках вариаторов Subaru по-прежнему знает толк. Да и по надежности Lineartronic хорош.

Клиренс 220 мм и отсутствие выступающих элементов снизу – это мы любим. На других рынках есть и приподнятая версия Wilderness: 236 мм до земли!

Повороты Crosstrek «лайкает» без тени сомнений, крены при таком клиренсе можно считать никакими. Нормальный круглый руль дает честную обратную связь, а еще – опять привет «китайцам» – он чист от ударов и вибраций.

Вообще, шумовиброзащита – будто не от японского автомобиля. Ни мотора, ни подвески, ни колес почти не слышно. Только ветерок на скорости. Простой рестайлинг такого бы не дал: работает пересчитанный кузов.

Подвеска не из мягких, однако тряской ее тоже не назвать, а вот потрясающе энергоемкой – пожалуйста. То, что надо для России.

Сделано людьми

На сладкое – эргономика. Выверенная посадка за рулем, обилие физических кнопок (20 из них – на баранке!), «крутилки» громкости и настройки радио, идеальный механический селектор коробки плюс возможность переключать квазипередачи лепестками… Каждая клавиша, даже рычажок поворотников, оставляет ощущение, что фидбэк, опять же, выверяли люди для людей.

После уныния китайских салонов, лишенных пластики форм, глаз радуется. И отдыхает на аналоговых приборах «белым по черному». Руль греется в местах хвата, лобовое стекло – на «парковке» дворников.

На этом фоне даже не замечаешь нехватки автостеклоподъемников сзади или простеньких материалов салона. Вам стучать по панелям или ехать?

Медиасистема – также из разряда «так можно было»? Внятное зонирование различных систем, крупные шрифты, возможности персонализации и создания своих иконок. Еще бы яркости добавить… Но по логике построения меню ни один «китаец» и близко не стоит. Да и по русификации.

Кресла выглядят несложными, но форма их выверена отлично. Двоим будет удобно, третьему – нет. На кармашке в спинке водительского кресла сэкономили.

Симметрия

В основе Кросстрека – эволюция платформы SGP (Subaru Global Platform), почти не изменившаяся по габаритам, но приобретшая заметно более жесткий кузов.

Фирменная безрадарная система активной безопасности EyeSight получила третью видеокамеру и работает на редкость адекватно. Камеры кругового обзора – теперь на 360 градусов.

***

Чем это закончится, вы уже догадываетесь: за новый Crosstrek субаровские дилеры просят от 4,9 млн рублей. Правда, неплохо упакованный и с выбором цветов, недоступным «китайцам» – синий и оранжевый перламутры, голубой или красный обычные колеры…

Но, например, соразмерный Geely Atlas в топе тоже уже выходит за 4 млн рублей, а в нем рука дизайнеров явно видна сильнее, чем инженеров. И ведь берут увлеченные люди другие новые Subaru – Outback по ценам от 7,25 млн рублей или Forester от 7,05 млн (с мотором 2,0 – от 5,3 млн). Что-то знают?

Пухлые шины размерности 225/55 R18 вселяют уверенность на российских дорогах, а кто скажет, что смотрятся хуже каких-нибудь 20‑дюймовых? Геометрическая обзорность прекрасна: стойки неширокие, дворники эффективные, подголовники в поле большого заднего стекла не лезут.

Настройки всего и вся Багажник, цена

Subaru Crosstrek

Длина / ширина / высота / база 4495 / 1800 / 1600 / 2670 мм

4495 / 1800 / 1600 / 2670 мм Снаряженная масса 1608 кг

1608 кг Объем багажника 291/1261 л

291/1261 л Максимальная скорость 198 км/ч

198 км/ч Разгон 0–100 км/ч 10,5 с

10,5 с Двигатель бензиновый, О4, 16 клапанов, 1995 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 6000–6200 об/мин; 196 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, О4, 16 клапанов, 1995 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 6000–6200 об/мин; 196 Н·м при 4000 об/мин Топливо / запас топлива АИ‑95 / 63 л

АИ‑95 / 63 л Расход топлива в городском / загородном цикле 9,4 / 6,0 л / 100 км

9,4 / 6,0 л / 100 км Трансмиссия полный привод; CVT