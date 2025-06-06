Вы его не узнаете — знаменитый «японец» стал совсем другим

Subaru Outback нового поколения получил неожиданный экстерьер

В год 30‑летия Subaru Outback кардинально изменился. В не свойственной себе манере японская марка полностью переработала дизайн.

Абсолютно новый кузов очень щедро обвешан защитными накладками – по самую крышу. У стандартной версии клиренс составляет 221 мм. Допустимая нагрузка на рейлинги в статике достигает 363 кг.

Полноприводная трансмиссия оснащена муфтой с ускоренным срабатыванием блокировки и имеет усовершенствованный алгоритм системы X-Mode. Рулевой рейкой с Аутбеком поделился спортивный WRX.

Subaru Outback 2926

А вот двигатели перешли с прошлого поколения без изменений: атмосферник 2.5 на 183 силы и турбомотор 2.4 отдачей 264 «лошади». Фирменный клиноцепной вариатор имеет восемь квазипередач.

Клиренс базового Subaru Outback — 221 мм, у исполнения Wilderness — на 20 мм больше.

В оформлении интерьера фирма Subaru осталась верна себе. Гнаться за огромной диагональю медиадисплея не стали, остановившись на 12 дюймах. Оставили «механический» рычаг коробки передач и массу физических клавиш. Блок управления микроклиматом полностью аналоговый. Однако традиционной приборки с реальными стрелками и циферблатами больше нет.

Заявлено снижение уровня шума от ветра на 10% и плюс 57 литров к объему багажника.

Интерьер нового Subaru Outback

Для тех, кому хочется большего, есть исполнение Wilderness.

У такого Аутбека иные бамперы, решетка радиатора с крупной надписью Subaru, бронзовые вставки на кузове и в салоне. Штатно установлены защита днища и подвеска с адаптивными амортизаторами, клиренс увеличен на 20 мм. Передние противотуманки – увеличенной мощности.

Салон отделан легкомоющимся материалом, который за доплату заменят на кожу наппа, дополнив ее вентиляцией передних сидений.

Больше подробностей о превращении универсала в кроссовер тут.