Вы его не узнаете — знаменитый «японец» стал совсем другим

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Subaru Outback нового поколения получил неожиданный экстерьер

В год 30‑летия Subaru Outback кардинально изменился. В не свойственной себе манере японская марка полностью переработала дизайн.

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Абсолютно новый кузов очень щедро обвешан защитными накладками – по самую крышу. У стандартной версии клиренс составляет 221 мм. Допустимая нагрузка на рейлинги в статике достигает 363 кг.

Полноприводная трансмиссия оснащена муфтой с ускоренным срабатыванием блокировки и имеет усовершенствованный алгоритм системы X-Mode. Рулевой рейкой с Аутбеком поделился спортивный WRX.

Subaru Outback 2926
Subaru Outback 2926

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А вот двигатели перешли с прошлого поколения без изменений: атмосферник 2.5 на 183 силы и турбомотор 2.4 отдачей 264 «лошади». Фирменный клиноцепной вариатор имеет восемь квазипередач.

Клиренс базового Subaru Outback — 221 мм, у исполнения Wilderness — на 20 мм больше.
Клиренс базового Subaru Outback — 221 мм, у исполнения Wilderness — на 20 мм больше.

В оформлении интерьера фирма Subaru осталась верна себе. Гнаться за огромной диагональю медиадисплея не стали, остановившись на 12 дюймах. Оставили «механический» рычаг коробки передач и массу физических клавиш. Блок управления микроклиматом полностью аналоговый. Однако традиционной приборки с реальными стрелками и циферблатами больше нет.

Заявлено снижение уровня шума от ветра на 10% и плюс 57 литров к объему багажника.

Интерьер нового Subaru Outback
Интерьер нового Subaru Outback

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Для тех, кому хочется большего, есть исполнение Wilderness.

У такого Аутбека иные бамперы, решетка радиатора с крупной надписью Subaru, бронзовые вставки на кузове и в салоне. Штатно установлены защита днища и подвеска с адаптивными амортизаторами, клиренс увеличен на 20 мм. Передние противотуманки – увеличенной мощности.

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Милешкин Кирилл
Фото:Subaru
Количество просмотров 17995
06.06.2025 
Фото:Subaru
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