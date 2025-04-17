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Представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения

Компания Subaru представила Outback нового поколения

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Компания Subaru презентовала новое поколение Outback, которое впервые трансформировалось из универсала в кроссовер. Автомобиль получил новый дизайн, а техническая база осталась почти без изменений.

Клиренс увеличился до 220 мм. Моторная гамма включает два бензиновых двигателя: 2,5-литровый атмосферник (180 л.с.) и 2,4-литровый турбированный (260 л.с.). Оба мотора работают с вариатором, имитирующим восемь передач, и фирменным симметричным полным приводом Subaru.

Subaru Outback 2026
Subaru Outback 2026

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Расход бензина равен примерно 8,1 л/100 км для базового мотора и 9,4 л/100 км для старшего агрегата (по циклу EPA). В салоне появилась обновленная мультимедиа с 12,1-дюймовым экраном и улучшенные материалы отделки.

Появилась новая модификация Wilderness с увеличенным до 241 мм клиренсом, улучшенными углами въезда (20°) и съезда (23,5°), адаптивными амортизаторами и особыми настройками полного привода. У авто есть внедорожные шины Yokohama Geolandar и защитные накладки на кузов.

Блок климат-контроля управляется физическими клавишами и ручками. Есть кнопки на консоли между сиденьями и селектор вариатора с физической связью с агрегатом.

Интерьер Subaru Outback 2026
Интерьер Subaru Outback 2026

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Стоимость обновленного автомобиля в США начинается от 30 000 долларов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России хотят вернуть скидку в 50% за оперативную оплату штрафов.

Источник: Subaru.com

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Ушакова Ирина
Фото:Subaru
Количество просмотров 8
17.04.2025 
Фото:Subaru
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