Полный привод, просторный салон – неочевидный проходимый универсал до 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» порекомендовал рассмотреть Subaru Outback BR на вторичке

В своем недавно вышедшем материале Эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассмотрел несколько не совсем очевидных кросс-версий универсалов. А ведь это очень практичные и проходимые машины. Они обладают именно теми качествами, которые необходимы российским автомобилистам.

Хочется отметить один интересный экземпляр – Subaru Outback BR. Это не самый частый гость на российских дорогах, но непопулярен он незаслуженно. Вот, что говорит эксперт.

Subaru Outback BR

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Subaru Outback с индексом BR за два миллиона также будет 2013-2014 годов выпуска. На выбор предлагаются два бензиновых двигателя объемом 2,5 (168 л.с.) и 3,6 (248 л.с.) литра. В целом это надежные агрегаты, но мелкие неисправности все же есть. И чаще всего они связаны с некачественным топливом.

Особенно это критично с младшим мотором. При разрушении внутренностей нейтрализатора частички сот может засосать в камеры сгорания. Также у этого двигателя быстро забиваются каналы системы охлаждения. Надо внимательно следить за их состоянием и лучше сразу промыть систему и поменять жидкость.

Интерьер Аутбека получился практичным и, в среднем, выносливее, чем у других японских моделей.

Не отличается здоровьем рулевая рейка. Бывает, что она требует замены уже после 50 тысяч км. При осмотре надо обязательно проехать по мелким неровностям и послушать, нет ли стуков в рулевом механизме.

К надежности вариатора Lineatronic и системы полного привода даже в десятилетнем возрасте вопросов быть не должно.

Интерьер Subaru Outback BR

Об остальных универсалах из подборки нашего эксперта можете узнать в данном материале.