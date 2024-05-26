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Полный привод, просторный салон – неочевидный проходимый универсал до 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» порекомендовал рассмотреть Subaru Outback BR на вторичке

В своем недавно вышедшем материале Эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассмотрел несколько не совсем очевидных кросс-версий универсалов. А ведь это очень практичные и проходимые машины. Они обладают именно теми качествами, которые необходимы российским автомобилистам.

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Хочется отметить один интересный экземпляр – Subaru Outback BR. Это не самый частый гость на российских дорогах, но непопулярен он незаслуженно. Вот, что говорит эксперт.

Subaru Outback BR
Subaru Outback BR

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Subaru Outback с индексом BR за два миллиона также будет 2013-2014 годов выпуска. На выбор предлагаются два бензиновых двигателя объемом 2,5 (168 л.с.) и 3,6 (248 л.с.) литра. В целом это надежные агрегаты, но мелкие неисправности все же есть. И чаще всего они связаны с некачественным топливом.

Особенно это критично с младшим мотором. При разрушении внутренностей нейтрализатора частички сот может засосать в камеры сгорания. Также у этого двигателя быстро забиваются каналы системы охлаждения. Надо внимательно следить за их состоянием и лучше сразу промыть систему и поменять жидкость.

Интерьер Аутбека получился практичным и, в среднем, выносливее, чем у других японских моделей.

Не отличается здоровьем рулевая рейка. Бывает, что она требует замены уже после 50 тысяч км. При осмотре надо обязательно проехать по мелким неровностям и послушать, нет ли стуков в рулевом механизме.

К надежности вариатора Lineatronic и системы полного привода даже в десятилетнем возрасте вопросов быть не должно.

Интерьер Subaru Outback BR

Об остальных универсалах из подборки нашего эксперта можете узнать в данном материале.

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Subaru
26.05.2024
Фото:Subaru
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