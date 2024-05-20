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Почти кроссоверы за 2 млн — 4 достойных варианта

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В нашей подборке четыре кросс-универсала с пробегом, при покупке которых вы уложитесь в два миллиона рублей.

Lada Vesta SW Cross

За два миллиона можно найти даже новую Ладу Весту SW Cross. Но импортозамещение не лучшим образом сказалось на качестве. Обидно, ведь сам автомобиль вышел удачным. Так что лучше подыскать автомобиль с пробегом. За 1,6-1,7 миллиона можно купить дорестайлинговый кросс-универсал последних лет выпуска: конца 2021 начала 2022 годов.

Веста SW Cross – однозначно один из самых красивых автомобилей в классе.
Веста SW Cross – однозначно один из самых красивых автомобилей в классе.

Лучше всего выбирать автомобили с двигателем 1.6. Это либо вазовский мотор 21129 мощностью 106 л.с., работающий в паре с механической коробкой, либо двигатель HR16 (113 л.с.) с вариатором Jatco 015е. На более тяжелых моделях, вроде Каптюра, эти вариаторы работают на пределе, а вот на более легкой Весте они чувствуют себя комфортно. Но лучше сразу поменять трансмиссионную жидкость.

Интерьер из жесткого пластика сделан качественно. Эргономика Весты проработана очень хорошо.
Интерьер из жесткого пластика сделан качественно. Эргономика Весты проработана очень хорошо.

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Ходовая часть при очень недурной управляемости довольно крепкая и вряд ли потребует вмешательства до 100 тысяч км пробега.

Учитывая, что всеми «детскими» болячками Веста уже переболела, это может быть отличный вариант, если нужен добротный и практичный универсал на долгие годы.

Volvo XC70

За два миллиона можно найти Volvo XC70 2014 года выпуска. Автомобиль очень надежный. Но это, отчасти, и проблема владельцы неохотно расстаются с этим универсалом.

Качество краски и металла у Вольво – на высоком уровне. Лоск могут потерять только хромированные элементы.
Качество краски и металла у Вольво – на высоком уровне. Лоск могут потерять только хромированные элементы.

Почти все автомобили на рынке с пятицилиндровым турбодизелем объемом 2,4 литра. В целом агрегат долговечен, но мелкие болячки есть. При осмотре обязательно прислушайтесь к его работе нет ли свиста. Натяжные ролики не отличаются надежностью, что может привести к раннему обрыву приводного ремня.

Материалы интерьера ХС70 очень стойко переносят пробег. Кожа руля или сидений вряд ли потребует перетяжки даже при пробеге 250 тысяч км.
Материалы интерьера ХС70 очень стойко переносят пробег. Кожа руля или сидений вряд ли потребует перетяжки даже при пробеге 250 тысяч км.

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Шестиступенчатый автомат Aisin не будет беспокоить при регулярной (раз в 60 тысяч км) смене масла.

Межосевая муфта Haldex пятого поколения официально не требует обслуживания. На самом деле жидкость стоит менять раз в те же 60 тысяч км с промывкой фильтрующей сетки.

Subaru Outback BR

Subaru Outback с индексом BR за два миллиона также будет 2013-2014 годов выпуска. На выбор предлагаются два бензиновых двигателя объемом 2,5 (168 л.с.) и 3,6 (248 л.с.) литра. В целом это надежные агрегаты, но мелкие неисправности все же есть. И чаще всего они связаны с некачественным топливом.

У Субару обязательно нужно проверить работу замка пятой двери: со временем закисают запорные устройства.
У Субару обязательно нужно проверить работу замка пятой двери: со временем закисают запорные устройства.

Особенно это критично с младшим мотором. При разрушении внутренностей нейтрализатора частички сот может засосать в камеры сгорания. Также у этого двигателя быстро забиваются каналы системы охлаждения. Надо внимательно следить за их состоянием и лучше сразу промыть систему и поменять жидкость.

Интерьер Аутбека получился практичным и, в среднем, выносливее, чем у других японских моделей.
Интерьер Аутбека получился практичным и, в среднем, выносливее, чем у других японских моделей.

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Не отличается здоровьем рулевая рейка. Бывает, что она требует замены уже после 50 тысяч км. При осмотре надо обязательно проехать по мелким неровностям и послушать, нет ли стуков в рулевом механизме.

К надежности вариатора Lineatronic и системы полного привода даже в десятилетнем возрасте вопросов быть не должно.

Skoda Octavia Scout

Еще один популярный кросс-универсал это Skoda Octavia Scout. В отличие от лифтбеков, продававшиеся в России универсалы были чешской сборки. За два миллиона можно найти машину 2016-2017 годов выпуска.

Качество лакокрасочного покрытия Октавии очень высокое. Металла – тоже: коррозии ждать не стоит даже в местах скола краски.
Качество лакокрасочного покрытия Октавии очень высокое. Металла – тоже: коррозии ждать не стоит даже в местах скола краски.

Выбора двигателя и коробки нет только турбомотор 1.8 (180 л.с.) в сочетании с роботом DSG. Двигатель ЕА888 в целом надежен. Он уже не страдает повышенным расходом масла, как двигатели предыдущего поколения. Хотя цепь ГРМ все равно не отличается высоким ресурсом и редко выхаживает больше 220-240 тысяч км.

Одной из самых сильных сторон любой Шкоды остается салон – практичный и очень вместительный.
Одной из самых сильных сторон любой Шкоды остается салон – практичный и очень вместительный.

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Коробка передач DSG давно избавилась от своих детских болячек. Но все же стоит проверить, нет ли толчков при переключениях. Особенно на малых скоростях надежность мехатроника по-прежнему не стопроцентная.

В системе полного привода, так же как и у Volvo, используется муфта Haldex пятого поколения. И в ней так же надо каждые 60 тысяч км менять рабочую жидкость.

Вывод

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За два миллиона рублей вполне можно найти отличный кросс-универсал. Причем все перечисленные модели не только практичны, но и довольно выносливы, поэтому хорошо себя чувствуют даже при больших пробегах.

Но если автомобиль был загнан, в дальнейшем он может опустошить семейный бюджет. Так что комплексная диагностика обязательна.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:компании-производители
Количество просмотров 2
20.05.2024
Фото:компании-производители
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