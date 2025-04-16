Скидку за быструю оплату штрафа предложили вернуть

В России хотят вернуть скидку в 50% за оперативную оплату штрафов

Скидку для водителей, быстро оплачивающих штрафы за нарушение ПДД, следует вернуть на прежний уровень – 50%. Соответствующий законопроект председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил для получения отзыва в Правительство РФ. Скидку предлагается дать нарушителям, оплатившим штраф за 20 дней.

Сейчас скидка составляет всего лишь 25%, ранее она достигала 50%. Если оплата поступит в период с 21-го по 30-й день, предлагается взимать 75% суммы штрафа.

Предложение обусловлено необходимостью снижения нагрузки на специализированные ведомства, контролирующие исполнение решений о наложении штрафов, сообщил Нилов. Ранее скидку предоставляли для поощрения быстрой оплаты штрафов и экономии государственных ресурсов на судебное разбирательство и исполнение наказаний.

Цель возвращения скидки – в восстановлении мотивации автовладельцев оперативно оплачивать штрафы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

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Источник: ТАСС