Медосвидетельствование — 4 важных изменения для водителей и ГАИ с 1 сентября

«За рулем» разобрался в новых правилах проверки водителей на трезвость

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый приказ Минздрава, который заменит действующий приказ №993н и существенно изменит процедуру медицинского освидетельствования водителей.

«За рулем» внимательно изучил новый документ и разобрался в ключевых изменениях и их последствиях для автомобилистов.

Что меняется с 1 сентября для водителей

Проект, разработанный Минздравом, будет действовать до 2031 года. Основные изменения в нем касаются порядка проведения химико-токсикологических исследований у водителей и оформления результатов такой проверки. Вот что следует знать каждому водителю.

1. Взятие крови у пострадавших в ДТП

Важным изменением является разрешение на взятие крови у тяжело пострадавших в ДТП без классической «продувки в трубочку»:

32. При оказании медицинской помощи в экстренной форме лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, а также лицам с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми веществами, психотропными, токсичными, сильнодействующими, одурманивающими и (или) другими психоактивными веществами, в том числе алкоголем, производится отбор образцов биологического материала (моча и кровь).

Такое нововведение позволит устанавливать факт опьянения у водителей, находящихся в тяжелом состоянии. Теперь медицинский персонал получит право брать кровь на анализ непосредственно в машине скорой помощи или приемном отделении больницы, что закрывает существующую правовую лазейку для многих виновников пьяных ДТП.

2. Обязательное информированное согласие

Новый приказ вводит процедуру подписания добровольного информированного согласия на проведение освидетельствования на состояние опьянения. Документ будет содержать подробную информацию обо всех процедурах, их целях и возможных правовых последствиях.

11. Необходимым предварительным условием медицинского освидетельствования является дача информированного добровольного согласия освидетельствуемого или его законного представителя на медицинское вмешательство (далее – информированное добровольное согласие) на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах медицинского освидетельствования, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского освидетельствования, о его последствиях, ‎а также о предполагаемых результатах медицинского освидетельствования, ‎за исключением случаев, установленных пунктом 1 части 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.

Несмотря на то, что согласие «добровольное», за отказ предусмотрены серьезные санкции. По сути он будет приравниваться к отказу от прохождения освидетельствования со всеми вытекающими для водителя правовыми последствиями. А именно: лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафом в размере 45 тысяч рублей (ст. 12.8 КоАП РФ).

3. Продление срока хранения анализов пострадавших в ДТП

Результаты медицинских исследований теперь будут храниться не менее недели. Предполагается, что это позволит использовать их при разборе спорных случаев и обжаловании решений суда.

35. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, опечатанные образцы биологического материала (моча и кровь) хранятся в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, в течение 7 суток при температуре от +2°С до +8°С, после чего утилизируются.

На первый взгляд, увеличение срока хранения биоматериалов до 7 дней – мера исключительно положительная. Но, как говорится, не все так однозначно. С одной стороны, у водителей появляется больше времени для оспаривания результатов первичного освидетельствования, если они считают их неточными или ошибочными. Кроме того, снижается риск утраты доказательств из-за истечения сроков хранения биоматериалов. Все это значительно расширяет возможности для защиты своих законных прав и интересов.

С другой стороны, возрастает вероятность привлечения водителей к административной ответственности, поскольку у медработников появляется больше времени для детального исследования проб и выявления следов запрещенных веществ с помощью дополнительных тестов. В группе риска могут оказаться автомобилисты, принимающие рецептурные препараты, особенно антидепрессанты, противоаллергические средства и некоторые обезболивающие. Как отнесется к факту употребления таких медикаментов суд – вопрос открытый.

Поправки к кодексу, разрешающие наказывать водителей за найденные в крови или моче лекарства, Госдума готовит с 2023 года. Однако на данный момент наказание по все той же ст. 12.8 КоАП РФ в виде штрафа 45 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет предусмотрено только при обнаружении алкоголя, психотропных веществ (их список закреплен отдельным постановлением правительства) и наркотиков. Тем не менее, при вынесении решения по конкретному делу суд учитывает совокупность всех обстоятельств, и такой «штрих к портрету» может оказаться совсем не на руку автомобилисту.

Кстати, чтобы не оказаться в спорной ситуации из-за приема сильнодействующих лекарств, по возможности сохраняйте чеки на все приобретаемые препараты и держите при себе рецепты от врачей. Тогда при необходимости вы сможете сходу доказать медицинскую обоснованность приема препаратов, сэкономив тем самым много времени и нервных клеток.

4. Временной лимит на сдачу анализа мочи

Новыми правилами на сдачу водителем анализа мочи вводится строгое ограничение. Теперь на эту процедуру отводится максимум 30 минут:

266. Отбор образца биологического материала (кровь) производится в следующих случаях:

- если отбор образца биологического материала (моча) не представляется возможным в связи с наличием у освидетельствуемого соматической патологии;

- если в течение 30 минут после направления на химико-токсикологические исследования освидетельствуемый заявляет о невозможности сдачи мочи.

Если водитель не успевает пройти освидетельствование в установленный срок, ему придется сдать кровь. Это значительно затруднит попытки некоторых водителей искусственно затянуть процедуру с целью протрезветь или дождаться вывода наркотических веществ из организма. Ранее такая мера к водителям не применялась и однозначно направлена на пресечение попыток любителей езды в невменяемом состоянии уйти от ответственности.

Бюрократические и правовые последствия изменений

Новые требования повлияют не только на жизнь автомобилистов, но и на работу медицинских учреждений, проводящих освидетельствование. А они зачастую страдают не только от нехватки специалистов, но и не имеют элементарных условий для приема пациентов. Если вам доводилось бывать в фельдшерском пункте в какой-нибудь глухой деревне за пределами ЦФО, вы понимаете, о чем речь.

Увеличение срока хранения биоматериалов создает дополнительную нагрузку на лаборатории и требует обеспечения надлежащих условий хранения для исключения порчи образцов. Это может привести к увеличению документооборота и потребует усовершенствования системы логистического обеспечения. Далеко не все наши лаборатории обладают ресурсами, достаточными для решения этих задач.

Бюрократические проволочки и дополнительная нагрузка на медперсонал рискуют увеличить время проверки на трезвость для каждого водителя, что, в свою очередь, может создать очереди и снизить оперативность освидетельствования. Сейчас такая проверка занимает в среднем от 20 до 40 минут.

С правовой точки зрения стоит ожидать потенциального увеличения количества административных и уголовных дел, связанных с вождением в состоянии опьянения. Вероятнее всего, процедура защиты водителей в суде усложнится из-за расширения доказательной базы обвинения. Тут прокурору все карты в руки: и возможность проведения дополнительных тестов из-за новых сроков хранения биоматериалов, и разрешение на забор крови у тяжело пострадавших в ДТП.

Адвокатам придется адаптировать практику защиты с учетом всех этих изменений. Особое внимание нужно будет уделить вопросам правильности забора проб, соблюдения условий их хранения и точности лабораторных исследований. За счет этого можно будет доказать невиновность подзащитного в суде. Как вы понимаете, процесс переориентации юристов и адвокатов займет определенное время, которого зачастую нет у тех, кого обвиняют в вождении в нетрезвом виде уже сейчас.

Заключение

Новые правила освидетельствования водителей могут существенно снизить статистику нарушений, связанных с вождением в состоянии опьянения. А в долгосрочной перспективе они будут способствовать снижению количества ДТП, спровоцированных водителями, находящимися под воздействием психоактивных веществ.

Вместе с тем изменения потребуют определенного адаптационного периода для всех участников процесса – сотрудников ГАИ, медицинских работников, адвокатов и, наконец, самих водителей.

В первое время после вступления нововведений в силу вероятен рост числа споров и обжалований. Поэтому, чтобы не попасть в число тех, из кого формируется эта печальная статистика, будьте особенно осторожны при приеме лекарств перед тем, как сесть за руль. Про то, что не стоит употреблять алкоголь или что похуже, говорить излишне. Вы и без нас это прекрасно знаете.

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