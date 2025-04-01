#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Во Владивостоке – второй поджог автомобилей за неделю (видео)
1 апреля
Во Владивостоке – второй поджог автомобилей за неделю (видео)
Еще три автомобиля сгорели на парковке во...
Обнаруженные в крови водителей вещества: решено не указывать их названия в анализах
1 апреля
Обнаруженные в крови водителей вещества: решено не указывать их названия в анализах
«Коммерсант»: Минздрав доработал проект правил...
Радар-детектор — можно или нельзя
1 апреля
Радар-детектор — можно или нельзя
Если радар-детектор будет установлен в каждом...

Обнаруженные в крови водителей вещества: решено не указывать их названия в анализах

«Коммерсант»: Минздрав доработал проект правил освидетельствования водителей

После общественного обсуждения Минздрав доработал проект правил освидетельствования водителей.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Новый порядок, который вступит в силу 1 сентября, вводит ряд изменений. Среди них – возможность брать кровь у тяжело раненых в ДТП без обязательного использования алкотестера, а также внедрение процедуры подписания «добровольного информированного согласия» на освидетельствование.

Ранее одним из предложений Минздрава было изменение порядка оформления результатов освидетельствования. В частности, планировалось, что врачи должны были указывать названия обнаруженных в анализах «психотропных» и «одурманивающих» веществ (в том числе лекарства и медикаменты).

Рекомендуем
Результаты профосмотров и диспансеризаций зачтут в водительской медсправке

Однако по итогам общественного обсуждения Минздрав решил исключить из проекта эту норму, посчитав, что такой пункт мог создать предпосылки для коррупционных проявлений» со стороны медиков, уполномоченных проводить медицинское освидетельствование.

Стоит напомнить, что ранее в случае обнаружения медикаментов в анализах водителей их наказывали штрафами и лишением прав. Однако в 2022 году Конституционный суд запретил эту практику, установив, что наказания не могут быть применены за прием разрешенных лекарств, даже если в их инструкции указан запрет на вождение.

Рекомендуем
УГАДАЙ ДЕТАЛЬ: смотрите третью серию!

Сейчас санкции применяются только в случае обнаружения алкоголя, наркотиков или психотропных веществ. Процедура освидетельствования состоит из двух этапов: проверки с помощью алкометра и медицинского освидетельствования. За отказ от прохождения освидетельствования водителя штрафуют на 45 тыс. руб. и лишают прав на 1,5–2 года.

На данный момент санкции разрешено применять только при обнаружении алкоголя, психотропных веществ (их список закреплен отдельным постановлением правительства) и наркотиков.

Источник: «Коммерсант»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Александра Яковлева (ИТАР-ТАСС)
Количество просмотров 9
01.04.2025 
Фото:Александра Яковлева (ИТАР-ТАСС)
Поделиться:
Оцените материал:
0