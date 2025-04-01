Обнаруженные в крови водителей вещества: решено не указывать их названия в анализах

«Коммерсант»: Минздрав доработал проект правил освидетельствования водителей

После общественного обсуждения Минздрав доработал проект правил освидетельствования водителей.

Новый порядок, который вступит в силу 1 сентября, вводит ряд изменений. Среди них – возможность брать кровь у тяжело раненых в ДТП без обязательного использования алкотестера, а также внедрение процедуры подписания «добровольного информированного согласия» на освидетельствование.

Ранее одним из предложений Минздрава было изменение порядка оформления результатов освидетельствования. В частности, планировалось, что врачи должны были указывать названия обнаруженных в анализах «психотропных» и «одурманивающих» веществ (в том числе лекарства и медикаменты).

Однако по итогам общественного обсуждения Минздрав решил исключить из проекта эту норму, посчитав, что такой пункт мог создать предпосылки для коррупционных проявлений» со стороны медиков, уполномоченных проводить медицинское освидетельствование.

Стоит напомнить, что ранее в случае обнаружения медикаментов в анализах водителей их наказывали штрафами и лишением прав. Однако в 2022 году Конституционный суд запретил эту практику, установив, что наказания не могут быть применены за прием разрешенных лекарств, даже если в их инструкции указан запрет на вождение.

Сейчас санкции применяются только в случае обнаружения алкоголя, наркотиков или психотропных веществ. Процедура освидетельствования состоит из двух этапов: проверки с помощью алкометра и медицинского освидетельствования. За отказ от прохождения освидетельствования водителя штрафуют на 45 тыс. руб. и лишают прав на 1,5–2 года.

На данный момент санкции разрешено применять только при обнаружении алкоголя, психотропных веществ (их список закреплен отдельным постановлением правительства) и наркотиков.

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Источник: «Коммерсант»