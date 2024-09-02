С 1 сентября у вас должна быть новая аптечка
Автомобильные аптечки теперь должны соответствовать новому образцу – с 1 сентября действует приказ Минздрва, определяющий обновленный состав автомобильной аптечки. Напомним, список обновлений был утвержден в конце весны, эксперты сошлись во мнении, что новая аптечка содержит все, что может реально помочь при ДТП.
Помимо прежнего содержимого, новая аптечка включает:
- многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 см на 210 см;
- маркер или карандаш черного или синего цвета;
- загубник для сердечно-легочной реанимации;
- нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования;
- две пары ножниц: для перевязочного материала и хирургические общего назначения.
В конце августа «Платформа ОФД» фиксировала рост объема продаж аптечек на 22% – эксперты связывали повышение спроса со вступлением в силу нового приказа Минздрава о составе автомобильной аптечки.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?