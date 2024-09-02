С 1 сентября у вас должна быть новая аптечка

Вступил в действие приказ Минздрава о новом составе автомобильной аптечки

Автомобильные аптечки теперь должны соответствовать новому образцу – с 1 сентября действует приказ Минздрва, определяющий обновленный состав автомобильной аптечки. Напомним, список обновлений был утвержден в конце весны, эксперты сошлись во мнении, что новая аптечка содержит все, что может реально помочь при ДТП.

Помимо прежнего содержимого, новая аптечка включает:

многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 см на 210 см;

маркер или карандаш черного или синего цвета;

загубник для сердечно-легочной реанимации;

нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования;

две пары ножниц: для перевязочного материала и хирургические общего назначения.

В конце августа «Платформа ОФД» фиксировала рост объема продаж аптечек на 22% – эксперты связывали повышение спроса со вступлением в силу нового приказа Минздрава о составе автомобильной аптечки.