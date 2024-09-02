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С 1 сентября у вас должна быть новая аптечка

Вступил в действие приказ Минздрава о новом составе автомобильной аптечки

Автомобильные аптечки теперь должны соответствовать новому образцу – с 1 сентября действует приказ Минздрва, определяющий обновленный состав автомобильной аптечки. Напомним, список обновлений был утвержден в конце весны, эксперты сошлись во мнении, что новая аптечка содержит все, что может реально помочь при ДТП.

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Помимо прежнего содержимого, новая аптечка включает:

  • многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 см на 210 см;
  • маркер или карандаш черного или синего цвета;
  • загубник для сердечно-легочной реанимации;
  • нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования;
  • две пары ножниц: для перевязочного материала и хирургические общего назначения.

В конце августа «Платформа ОФД» фиксировала рост объема продаж аптечек на 22% – эксперты связывали повышение спроса со вступлением в силу нового приказа Минздрава о составе автомобильной аптечки.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / 8photo
Количество просмотров 268
02.09.2024
Фото:freepik / 8photo
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