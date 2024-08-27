Автомобильные аптечки резко подорожали: известна причина
В РФ за год стоимость автомобильной аптечки выросла на 28%, пишет РБК со ссылкой на исследование «Платформы ОФД». Уточняется, что компания сравнила периоды с 1 по 25 августа 2023 и 2024 годов. В текущем году в этот период медианная цена автомобильной аптечки составила 572 руб., что на 28% больше, чем в то же время в 2023 году. При онлайн-заказе медианная цена составила 452 руб. (+18% относительно августа 2023 года).
Несмотря на подорожание, объем продаж аптечек офлайн вырос на 22%. Эксперты «Платформы ОФД» объяснили рост спроса на автоаптечки предстоящим вступлением в силу нового приказа Минздрава о ее составе.
Соответствующие изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года. В обновленный состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: РБК