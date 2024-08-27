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Автомобильные аптечки резко подорожали: известна причина

Цены на автомобильные аптечки выросли на 28% на фоне приказа Минздрава

В РФ за год стоимость автомобильной аптечки выросла на 28%, пишет РБК со ссылкой на исследование «Платформы ОФД». Уточняется, что компания сравнила периоды с 1 по 25 августа 2023 и 2024 годов. В текущем году в этот период медианная цена автомобильной аптечки составила 572 руб., что на 28% больше, чем в то же время в 2023 году. При онлайн-заказе медианная цена составила 452 руб. (+18% относительно августа 2023 года).

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Несмотря на подорожание, объем продаж аптечек офлайн вырос на 22%. Эксперты «Платформы ОФД» объяснили рост спроса на автоаптечки предстоящим вступлением в силу нового приказа Минздрава о ее составе.

Соответствующие изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года. В обновленный состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: РБК

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / 8photo
Количество просмотров 1
27.08.2024
Фото:freepik / 8photo
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