В новой автоаптечке предусмотрели не всё, что необходимо при ДТП

Эксперты ОНФ поделились мнениями о новой комплектации автомобильной аптечки

С 1 сентября 2024 года вступает в силу Приказ Министерства здравоохранения РA «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».

Эксперты направления «Народный фронт. Аналитика» Ян Власов, Александр Лысенко и Пётр Шкуматов высказали свои мнения о новой комплектации автомобильной аптечки.

Александр Лысенко, кандидат медицинских наук, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», председатель правления Союза социальных педагогов и социальных работников:

– В соответствии с Приказом в перечень медицинских изделий автомобильной аптечки внесены изменения. В аптечках появятся бинты фиксирующие эластичные нестерильные, покрывало спасательное изотермическое, добавится еще одно устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот», маркер черный (либо синий) или карандаш. Также в аптечке, как и раньше, будет инструкция по оказанию первой помощи.

Но само по себе наличие аптечки – это только половина необходимых мер, добавил Лысенко. Водители должны не просто уметь пользоваться инструкцией по оказанию первой помощи, которая вложена в аптечку, а владеть знаниями и навыками ее оказания. Поэтому в автошколах наряду с вождением необходимо обучать будущих водителей «тактической медицине» на дорогах с использованием автомобильной аптечки», считает он.

Ян Власов, председатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов Росздравнадзора, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», сопредседатель Всероссийского союза пациентских организаций:

– В автомобильной аптечке появились медицинские изделия, которые могут пригодиться в случае ДТП или получении каких-либо травм в том случае, если человек знает правила оказания первой помощи.

Он предложил дополнить перечень средствами для обработки ран (например, йод, хлоргексидин, перекись водорода), лекарствами, помогающими при острых отравлениях, а также препаратами, которые необходимы при синкопальных состояниях (например, обмороках), самый известный из них – нашатырный спирт.

Комплектация, утвержденная Минздравом России, не решает всех проблем, которые возникают при тяжелых ситуациях, считает еще один аналитик.

Пётр Шкуматов, руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов», эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Основная причина гибели людей в результате ДТП – кровопотеря. То есть важно иметь в автомобиле средства, которые позволяют даже неспециалисту остановить кровотечение до приезда спасателей.

Жгут, который присутствует в стандартной аптечке, это устаревший и неэффективный способ, сейчас для этих целей существуют более современные средства, такие как специальная пена и турникеты. Второе важное средство при ДТП – это обеззараживающие препараты, поскольку, когда происходит авария, человек получает множество открытых ран, куда попадает пыль и грязь с дороги, и возникает потенциальная угроза заражения крови. И третье – большие острые ножницы, которыми можно разрезать одежду на пострадавшем.

Шкуматов уточнил, что штраф за езду без аптечки на данный момент не предусмотрен. Кроме того, водители могут использовать имеющиеся у них аптечки до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.