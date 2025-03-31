В России ужесточат проверки водителей на опьянение

Эксперт Франк: Новые правила проверки усилят контроль за пьяными водителями

Минздрав РФ представил проект новых правил медицинского освидетельствования, которые могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года. О возможных последствиях нововведений рассказала генеральный директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Согласно документу, процедура освидетельствования будет включать осмотр врачом, анализ выдыхаемого воздуха на алкоголь, тестирование мочи и крови на наркотики, психотропные вещества и их метаболиты с помощью иммунохимических методов. По новым правилам, у пострадавших в ДТП или лиц с признаками отравления будут брать биоматериалы (кровь, мочу) даже без их согласия, чего ранее не было.

Отказ от освидетельствования (включая фальсификацию проб) теперь автоматически влечет заключение «От медицинского освидетельствования отказался». Наказание за это останется прежним.

Проект будет действовать до 1 сентября 2031 года в случае одобрения.

Ирина Франк считает, что новые правила существенно усилят контроль за пьяными водителями. Внедрение иммунохимических анализов крови и мочи повысит точность выявления наркотиков, которые раньше могли остаться незамеченными, что снизит число «ложноотрицательных» результатов и усложнит уход от ответственности.

Однако при этом, скорее всего, возрастет нагрузка на медучреждения: забор биоматериалов требует времени и ресурсов. Кроме того, автоматическое наказание за отказ от осмотра может привести к спорным ситуациям. Например, водитель в шоковом состоянии после аварии физически не сможет пройти процедуру, но формально будет считаться нарушителем.

Комментарий эксперта

Ирина Франк, генеральный директор компании FRANK AUTO:

– В долгосрочной перспективе ужесточение снизит количество ДТП по вине пьяных водителей, но важно обеспечить медицинские пункты оборудованием и персоналом, чтобы избежать ошибок. В противном случае возрастет число судебных споров из-за некорректных анализов.

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