#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Живая вода или лекарство от старости?
31 марта
Живая вода или лекарство от старости?
Можно ли оживить «мертвый» двигатель без...
В России ужесточат проверки водителей на опьянение
31 марта
В России ужесточат проверки водителей на опьянение
Эксперт Франк: Новые правила проверки усилят...
Выбираем семейный кроссовер — Джили или Хончи
31 марта
Выбираем семейный кроссовер — Джили или Хончи
Эксперт Милешкин сравнил кроссоверы Geely...

В России ужесточат проверки водителей на опьянение

Эксперт Франк: Новые правила проверки усилят контроль за пьяными водителями

Минздрав РФ представил проект новых правил медицинского освидетельствования, которые могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года. О возможных последствиях нововведений рассказала генеральный директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Согласно документу, процедура освидетельствования будет включать осмотр врачом, анализ выдыхаемого воздуха на алкоголь, тестирование мочи и крови на наркотики, психотропные вещества и их метаболиты с помощью иммунохимических методов. По новым правилам, у пострадавших в ДТП или лиц с признаками отравления будут брать биоматериалы (кровь, мочу) даже без их согласия, чего ранее не было.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Вас точно остановит ГАИ — 13 верных признаков

Отказ от освидетельствования (включая фальсификацию проб) теперь автоматически влечет заключение «От медицинского освидетельствования отказался». Наказание за это останется прежним.

Проект будет действовать до 1 сентября 2031 года в случае одобрения.

Ирина Франк считает, что новые правила существенно усилят контроль за пьяными водителями. Внедрение иммунохимических анализов крови и мочи повысит точность выявления наркотиков, которые раньше могли остаться незамеченными, что снизит число «ложноотрицательных» результатов и усложнит уход от ответственности.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Однако при этом, скорее всего, возрастет нагрузка на медучреждения: забор биоматериалов требует времени и ресурсов. Кроме того, автоматическое наказание за отказ от осмотра может привести к спорным ситуациям. Например, водитель в шоковом состоянии после аварии физически не сможет пройти процедуру, но формально будет считаться нарушителем.

Комментарий эксперта

Ирина Франк, генеральный директор компании FRANK AUTO:

В долгосрочной перспективе ужесточение снизит количество ДТП по вине пьяных водителей, но важно обеспечить медицинские пункты оборудованием и персоналом, чтобы избежать ошибок. В противном случае возрастет число судебных споров из-за некорректных анализов.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-10 самых популярных машин в РФ у мужчин и женщин.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 16
31.03.2025 
Фото:freepik / wirestock
Поделиться:
Оцените материал:
0