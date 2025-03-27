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Правила проверки на опьянение изменят в России

Новые правила проверки на опьянение могут заработать в России с 1 сентября

Новый порядок проведения медосвидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения может начать действовать 1 сентября 2025 года. Проект приказа Минздрава РФ предполагает, что планируется изменить также и список наркотических веществ, на которые проводятся исследования.

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В документе указаны нюансы проведения медосвидетельствования и вынесения заключения при оказании помощи в экстренной форме. Так, у пострадавших в авариях, а также у граждан с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами производится отбор биоматериала (моча и кровь). Он будет должен храниться неделю и при необходимости исследоваться. Изменения порядка проведения медосвидетельствования преследует цель повышение безопасности на дорогах.

В Минздраве пояснили, что это облегчит процесс привлечения к административной ответственности. Также в проекте уточнены вопросы получения добровольного согласия на медосвидетельствование и определены основания для отказа.

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
27.03.2025 
Фото:АГН Москва
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