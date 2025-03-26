Nissan разрабатывает ряд новых моделей

Компания Nissan готовит гибридный Qashqai, электрический Juke и другие новинки

Компания Nissan представила ряд новых моделей, которые должны дебютировать до 2027 года. Среди них новые поколения Leaf, Juke и Micra, сообщает пресс-служба бренда.

Электрический Nissan Leaf третьего поколения компания планирует представить в 2025 году. Он станет кроссовером и разделит модульную платформу CMF-EV с моделью Ariya. Leaf получит 19-дюймовые диски, панорамную крышу и заметное увеличения запаса хода.

В 2025 году компания рассчитывает презентовать модель, с которой возродит модель Micra. Новинка также будет полностью электрической и сможет проезжать до 400 км на одной зарядке. Ситикар разработан европейским дизайн-центром Nissan в Лондоне и будет предлагаться только для европейцев.

Электрическим станет и Nissan Juke третьего поколения. В конце 2025 года в Европе будет представлен обновленный Qashqai с модернизированной гибридной системой e-Power.

В США и Канаде японский бренд планирует представить более 10 новых и обновленных моделей, среди которых следующее поколение компактного седана Sentra и обновленные внедорожник Pathfinder с Infiniti QX60. В 2026 году должно начаться производство нового кроссовера Rogue будущей генерации.

В Японии до 2027 года появятся новый кей-кар и большой гибридный минивэн. Компания рассчитывает представить новинки и для других ключевых рынков, включая Ближний Восток и Индию.

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Источник: пресс-служба Nissan