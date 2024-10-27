Экономичные, комфортные и надежные: эти автомобили владельцы продают очень редко

«Автотека» назвала машины, с которыми реже всего расстаются в России

Эксперты сервиса «Автотека» назвали машины, с которыми реже других расстаются их собственники. Так, лидером автомобилей с одним владельцем стал японский компактвэн Honda Freed с долей 84,46%. За ним следует еще один представитель того же бренда – минивэн Honda Stepwgn с долей 72,7%.

Honda Freed Honda Stepwgn

На третьей строчке южнокорейский минивэн Kia Carnival с долей авто с одним владельцем 70,26%.

Kia Carnival

Также в пятерку лидеров вошли минивэн Toyota Alphard (70,14%) и кроссовер Kia Sorento Prime (66,46%). Далее следуют Toyota Wish (66,26%), Toyota Passo (60,91%), Nissan Leaf (60,48%), Hyundai Creta (59,06%) и Kia Rio X-Line (58,1%).

«Легко заметить, что весомую долю среди автомобилей с одним владельцем составляют разнообразные минивэны. Подобные транспортные средства приобретают для большой семьи. Отсюда и выбор в пользу японских и южнокорейских моделей, которые часто возглавляют рейтинги по экономичности, комфортности и надежности. О семейном авто обычно хорошо заботятся, к его особенностям привыкают, поэтому, возможно, и не хотят расставаться», – пояснил управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Российская газета