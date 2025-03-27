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Вас точно остановит ГАИ — 13 верных признаков

«За рулем» рассказал, на что обращает внимание ДПС, останавливая машины

Если вам жалко терять время на банальные проверки документов, прислушайтесь к следующим рекомендациям, как не привлекать к себе внимание инспекторов ГАИ.

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1. Грязный автомобиль

Немытый автомобиль будет выглядеть подозрительно, особенно если устоялась сухая погода. Хотя штрафов за грязный кузов и не существует, но задние фонари, фары, стекла и номера нужно держать в чистоте.

2. Трещины на лобовом стекле

Речь идет не о мелких трещинах, а о значительных повреждениях. И поскольку обзор дороги из-за этого ухудшается, разговора с инспектором ГАИ точно не избежать. Параллельно с этим полицейский захочет убедиться, что стекло не было разбито в результате ДТП.

3. Незакрепленный госномер

Вряд ли кому удастся проехать мимо наряда ДПС, если госномер висит на одном болте или установлен не на штатном месте.

4. Плотный дым или парение из выхлопной трубы

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Дым или пар привлекают внимание инспекторов. При проверке документов полицейский может поинтересоваться, замечаете ли неисправность в автомобиле, не пробита ли прокладка ГБЦ.

5. Не горят ходовые огни или фары

Согласно ПДД не разрешается движение в темное время суток даже с одной неработающей фарой. Для поездки придется ждать дня или менять перегоревшую лампочку. Включенные в светлое время суток фары и ДХО повышают безопасность движения.

6. Громкий звук выхлопа

Повреждение деталей выхлопной системы вызывает громкий рев, превышающий допустимые уровни шума. Если это произойдет в пути, лучше проехать мимо поста ГАИ накатом, поддерживая работу двигателя на низких оборотах. Если же у вас стоит прямоток, то пристальное внимание инспекторов вам обеспечено.

7. Перевозка грузов с нарушениями

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Если в багажнике на крыше машины нет свободного места, а из салона через окно торчат балки и профили, то этот автомобиль точно привлечет внимание инспектора ДПС. Груз, выступающий за пределы габаритов автомобиля (до метра спереди или сзади и до 40 см по бокам), обязательно должен быть соответствующим образом обозначен.

8. Автомобиль с помятым кузовом

Если следы столкновения видны невооруженным глазом, то внимание ГАИ к такому автомобилю гарантировано. В таком случае нужно иметь при себе справку о происшествии либо правильно заполненный европротокол по ОСАГО.

9. Жигули с ксеноном или светодиодными фарами

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Если заводская комплектация вашего автомобиля не предусматривает установку ксеноновых ламп даже в максимальной комплектации, то яркое белое свечение непременно вызовет подозрение у ГАИ. К примеру, на модели вроде Жигулей или Solaris ксеноновые фары НИКОГДА на заводе не устанавливались. Поэтому наличие таких фар свидетельствует о нелегальной модификации.

10. Подозрительная манера вождения

Если автомобиль едет слишком медленно или быстро, либо нет прямолинейного движения, инспектор ГАИ наверняка заметит это. Машину остановят для проверки состояния водителя.

11. Если приспущено колесо

Бдительный инспектор может заметить, что колесо вашей машины спущено, и остановить. Но за такую остановку инспектору надо бы сказать спасибо.

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12. Шумные пассажиры и громкая музыка

В этом случае инспектор ГАИ будет принюхиваться к водителю и внимательно оценивать его состояние.

13. Тонировка

Если вы затонировали лобовое стекло и передние боковые окна, то будьте готовы к общению с ГАИ. Даже если у инспектора не будет при себе прибора для замера светопропускаемости тонировки, побеседовать с инспектором все равно придется.

  • «За рулем» объяснил, что будет, если присвоить тушу сбитого на дороге зверя.

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Кацубо Игорь
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
27.03.2025 
Фото:Depositphotos
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