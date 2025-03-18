Зверь бросился под колеса — почему виновным признают вас

«За рулем» объяснил, что будет, если присвоить тушу сбитого на дороге зверя

Немецкий автомобильный клуб ADAC, ассоциация охотников (DJV) и Министерство транспорта Германии провели серию краш-тестов, в которых участвовали не только манекены лосей и кабанов.

Выяснилось, что при столкновении с кабаном на скорости 60 км/ч сила удара составляет до 3,5 тонн. Эксперты определили, что в момент аварии разбивается передняя подвеска, ударом из рук водителя выбивается руль, а машина теряет управление и вылетает с дороги.

ДТП с лосем развивается уже по другому сценарию в силу того, что у животного длинные ноги. Масса тела лося находится на высоте более одного метра над дорогой, поэтому при столкновении его тело летит в лобовое стекло и на крышу.

В результате мощный удар приходится мимо зон деформации кузова, гасящих удар. Поэтому уже на скорости 70 км/ч водитель и передний пассажир получают смертельные травмы. Выжить можно, только если объехать лося или успеть снизить скорость до 30-40 км/ч.

Как видите, главная проблема в подобных ДТП – выжить. О последующих действиях – в нашем материале.

Шаг 1. Никуда не уезжаем

Если вы сбили дикое животное, важно руководствоваться общими правилами поведения при ДТП – прежде всего, не покидать место аварии. За это можно лишиться прав на срок от 1 до 1,5 лет или провести ближайшие 15 суток в изоляторе (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

Шаг 2. Включаем «аварийку» и оцениваем обстановку

В соответствии с ПДД вы обязаны выставить знак аварийной остановки не менее чем в 15 метрах до места ДТП, если вы находитесь в населенном пункте, и не менее чем в 30 метрах – если вы за его пределами. Выходя из машины вне города в темное время суток или в условиях ограниченной видимости (туман, ливень, снегопад), обязательно наденьте светоотражающий жилет.

Но это все в теории, в которой есть одно важное «но»: животное, которое вы сбили, может все еще быть живым и испытывать болевой шок. В таком состоянии зверь, особенно крупных размеров, представляет опасность для вас и ваших пассажиров. Поэтому оцените обстановку: стоит ли выходить из машины или лучше переходить к следующему пункту, оставаясь в салоне.

И еще: даже если вам очень жалко зверя, не пытайтесь ему помочь. Помните, что перед вами дикое животное, которое воспринимает человека как угрозу, а в качестве обороны в ход могут пойти копыта, острые когти или зубы.

Шаг 3. Звоним в «112»

Если авария произошла в темное время суток, на неосвещенной трассе или в условиях плохой видимости, то, набирая «112» или номер дежурного ГАИ, обязательно укажите на это обстоятельство. Нередки случаи, когда авария с лосем или кабаном провоцирует серию ДТП – в темноте увернуться от столкновения с животным темного окраса, лежащим на темной дороге, порой не так-то просто.

Если среди пассажиров есть пострадавшие, об этом тоже непременно стоит сказать. Тогда к вам пришлют бригаду медиков, а диспетчер поставит вашу заявку в приоритет – ГАИ приедет быстрее. Только не врите, ведь из-за этого сотрудники полиции могут не успеть на вызов к тому человеку, которому помощь сейчас нужнее, чем вам.

Шаг 4. Делаем фото

Пункт про фотофиксацию актуален для тех, кто оценил обстановку и понял, что покидать машину безопасно. Сфотографируйте все последствия аварии: вмятины, отвалившиеся части, осколки и тормозной след, если он есть.

Постарайтесь снять фото таким образом, чтобы инспекторы ГАИ впоследствии определили, откуда двигалось животное, какой ландшафт и какая видимость на данном участке дороги. Для этого надо фотографировать не только разбитую фару или треснувший бампер, но также сделать несколько общих планов, захватив объекты поблизости (фонари, отбойники, кустарник, дорожный знак и т.д.).

Шаг 5. Ждем приезда ГАИ

Административная и тем более уголовная ответственность за сбитое животное водителю не грозит, если он не уезжал с места ДТП и оформил его по всем правилам. Максимум, что может сделать инспектор, – выявить какое-то сопутствующее нарушение. Например, вы ехали слишком быстро или проигнорировали требования дорожной разметки.

Недобросовестный инспектор ГАИ может начать «раскачивать вас на взятку», если зверя вы сбили в зоне действия знака «Дикие животные» (знак 1.27 ПДД РФ). Важно помнить, что этот знак является предупреждающим и не устанавливает ограничений или запретов.

Таким образом, если с вашей стороны никаких нарушений ПДД зафиксировано не было, инспектор должен оформить протокол и вынести определение об отсутствии в действиях водителя состава административного правонарушения.

После этого вы можете ехать дальше… Хотя, ввиду повреждений, которые обычно получает автомобиль после ДТП с дикими животными, своим ходом до сервиса добраться вряд ли удастся.

В каком случае придется платить за зверя

В некоторых случаях вас все-таки могут признать виновным в совершении ДТП с диким животным. Например, инспектор или судья (если дело дойдет до суда), могут посчитать, что у вас имелась техническая возможность избежать столкновения с животным, но вы ею не воспользовались. В этом случае государство, как владелец данного дикого животного, вправе потребовать от вас «возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего» (ч. 1 ст. 1079 ГК РФ).

Это не штраф в прямом смысле, поскольку административной или уголовной ответственности за сбитое животное в российском законодательстве не предусмотрено. Это компенсация за то, что вы причинили вред местной фауне. Рассчитывается он на основе приказа Минприроды России № 948. Вот выдержка из этого документа:

Размер денежной компенсации за сбитых животных

Если забрать сбитого лося себе

Это плохая идея – в таком случае водитель является не только покинувшим место ДТП. В его действиях усматривается состав уже уголовного преступления – браконьерства. И это совсем другие санкции.

Незаконная охота с применением механического транспортного средства наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Поэтому во время каждого выезда за город соблюдайте эти важные правила:

будьте внимательны к движениям на обочине, особенно в местах, где видны следы животных или установлен знак «Дикие животные»;

в темное время суток обращайте внимание на блики на дороге – это могут быть отражения света фар от глаз диких животных;

при отсутствии встречного транспорта используйте дальний свет фар, чтобы лучше видеть дорогу и возможные препятствия;

старайтесь избегать поездок в сумерках и ночью: в это время дикие животные наиболее активны и вероятность столкновения возрастает;

если другие автомобили ведут себя необычно (включают «аварийку», резко тормозят или сигналят), сбавьте скорость и приготовьтесь к экстренной остановке;

если вы видите, что животное стоит на дороге, не сигнальте ему. Реакция может быть непредсказуемой – от испуга зверь может ринуться на автомобиль;

если столкновение неизбежно, уводите автомобиль в ту сторону, ОТКУДА бежит животное – звери редко меняют траекторию движения на 180 градусов, поэтому шансы минимизировать последствия ДТП при таком маневре выше;

в момент удара прижмитесь как можно ближе к двери – как правило, при столкновении с крупным зверем сильнее всего страдает средняя часть салона автомобиля, тогда как пространство около дверей и средних стоек остается нетронутым.

Будьте бдительны, не отвлекайтесь от дороги и берегите себя!

«За рулем» оценил эффективность методов «борьбы» с гаджетами инспекторов ДПС.