Таксист помог заблудившимся в городе лосям (видео)

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Точнее, лосятам, которые больше всего напоминали ищущих приключений подростков.

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Совсем недавно было опубликовано предупреждение для автомобилистов: в мае у лосей наблюдается повышенная активность, и они могут выйти на проезжую часть. В Уфе лоси в буквальном смысле пошли дальше.

Глубокой ночью двух лосят заметили на бульваре Давлеткильдеева, а через несколько часов, уже ранним утром, таксист обнаружил их бредущими по проезжей части в районе ТРЦ «Планета». Эту ситуацию он заснял на видео.

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К счастью, съемкой автомобилист не ограничился. Он аккуратно поехал сзади, не давая животным развернуться к центру города. Страшно подумать, что могло бы произойти с ними там в утренний час пик.

Ему удалось направить «прогулку» в сторону близлежащего леса, в котором эти «ищущие приключений подростки», наконец, и скрылись. Отличный пример доброты, заботы и внимательности!

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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