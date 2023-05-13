Лось выходит на дорогу: водителей предупредили о возросшей опасности

В весенний период у животных наблюдается повышенная активность.

В мае существенно возрастает опасность столкновения с лосями на дорогах.

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области предупреждает водителей, что именно в этот период, согласно многолетним наблюдениям, фиксируется повышение количества ДТП с лосями.

Среди причин, по которым возрастает количество ДТП с лосями, указаны биологические и социальные. В частности, именно в этот период у лосих появляются детеныши, а родившиеся в прошлом году молодые лоси мигрируют в поиске территории для себя.

Кроме того, весной значительно возрастает количество автомобилей на дорогах.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник ВК