Лось выходит на дорогу: водителей предупредили о возросшей опасности
В весенний период у животных наблюдается повышенная активность.
В мае существенно возрастает опасность столкновения с лосями на дорогах.
Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области предупреждает водителей, что именно в этот период, согласно многолетним наблюдениям, фиксируется повышение количества ДТП с лосями.
Среди причин, по которым возрастает количество ДТП с лосями, указаны биологические и социальные. В частности, именно в этот период у лосих появляются детеныши, а родившиеся в прошлом году молодые лоси мигрируют в поиске территории для себя.
Кроме того, весной значительно возрастает количество автомобилей на дорогах.
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Источник ВК
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